ASML svarsto didinti lustų gamybos įrangos kainą, TSMC tuo nepatenkinti
Remiantis naujausia informacija iš antrojo ketvirčio finansinių rezultatų, ASML svarsto galimybę padidinti savo „Low-NA“ EUV įrenginių kainas, o tai, kaip pranešama, kelia nepasitenkinimą tarp klientų. ASML finansų direktorius Roger Dassen pažymėjo, kad bendrovė svarsto šių įrenginių kainų didinimą, siekdama suderinti kainodaros strategiją su produkto verte. Kadangi bendrovė toliau didina savo įrenginių našumą, ASML planuoja atitinkamai koreguoti kainas. Bendrovė turi verslo padalinį „Installed Base Management“, kurio veikla sutelkta į esamų įrenginių priežiūrą ir tobulinimą. Didžioji dalis pastarojo meto našumo padidėjimo pasiekta dėl ASML programinės įrangos, kuri valdo EUV įrenginius, ir bendrovė neseniai patvirtino, kad:
ASML finansų direktorius Roger Dassen: „Kalbant apie „Low-NA“ įrenginių kainodarą, žinoma, jūs žinote, kad mes nuolat didiname „Low-NA“ įrenginių našumą. Žinoma, tai suteikia mums gana tvirtą pagrindą galimiems kainų padidinimams ateityje… Vertės pagrįstas kainodaros modelis yra koncepcija, kurios laikomės ASML. Esant dabartinėms aplinkybėms, žinoma, vertė klientams yra didesnė nei kitomis aplinkybėmis.
Tai reiškia, kad „Low-NA“ EUV įrenginiai, tokie kaip „TWINSCAN NXE:3800E“, skirtas 2 nm lustų gamybai, „TWINSCAN NXE:3600D“, skirtas 3 nm ir 5 nm techprocesams, taip pat litografijos įrenginys „TWINSCAN NXE:3400C“, skirtas 5 nm ir 7 nm lustams, kurie šiuo metu jau yra beveik ištobulinti, taps brangesni. Nors dabartiniai užsakymai yra sudaryti pagal iš anksto nustatytas kainas, nuo 2028 m. ASML koreguos savo mažo NA EUV skenerių kainas, o tai, kaip pranešama, labai nepatinka TSMC. Didžiausias Taivano puslaidininkių gamintojas reiškia ASML tam tikrą nepasitenkinimą, tačiau greičiausiai paklus, nes nėra alternatyvaus EUV skenerių tiekėjo, galinčio atlikti tas pačias užduotis kaip ASML.
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