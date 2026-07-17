Išleidimo savaitę iš GTA VI tikimasi iki 5,2 mlrd. USD pajamų
GTA VI yra labai laukiamas žaidimas – pranešama, kad antrasis žaidimo treileris per pirmąsias 24 valandas visose platformose surinko daugiau nei 475 mln. peržiūrų. Dabar analitikos įmonė „Newzoo“ prognozuoja, kad GTA VI per pirmąją išleidimo savaitę visame pasaulyje gali uždirbti nuo 3,3 mlrd. iki 5,2 mlrd. JAV dolerių.
Pasak įmonės, per pirmąją išankstinių užsakymų savaitę GTA VI surinko 260 mln. JAV dolerių pajamų iš išankstinių užsakymų. Įmonės modeliai, kuriuose vertinami ankstesnių žaidimų išankstiniai užsakymai ir pardavimai bei remiantis jais prognozuojami išleidimo rezultatai, rodo, kad per pirmąją išleidimo savaitę GTA VI uždirbs apie 4,5 mlrd. JAV dolerių pajamų, pardavus apie 51 mln. vienetų.
Minėtas skaičius pagrįstas įmonės „Proven Sequel“ modeliu, kuris yra optimistiškiausias iš visų. Naudojant kitus prognozavimo modelius, žaidimas vis tiek uždirbs milžiniškas sumas – konservatyvesnė „Sequel with Performance Uncertainty“ kreivė rodo, kad per pirmąją savaitę pajamos sieks 3,25 mlrd. JAV dolerių iš 37 mln. parduotų vienetų, o tai vis tiek yra milžiniškas skaičius, turint omenyje, kad toks žaidimas kaip „Resident Evil Requiem“ pasiekė 6 mln. pardavimų vos po dviejų savaičių nuo išleidimo. Taip pat verta paminėti, kad šios prognozės daromos atsižvelgiant į tai, jog žaidimas tam tikrą laiką bus išskirtinai skirtas konsolėms, o, kaip matėme iš „Sony“ PC versijų pardavimo skaičių, žaidimų išleidimas PC platformoje sukelia pastebimą antrąją žaidimo pardavimų bangą.
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