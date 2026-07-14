„Apple“ „M7 Ultra“ sukurtas taip, kad galėtų palaikyti iki 1,5 TB atminties
Pranešama, kad „Apple“ keičia savo „Mac“ procesorių plėtros planą – bendrovė planuoja išleisti standartinį „M6“ procesorių, o po to iš karto pereiti prie „M7“ kartos aukščiausios klasės procesorių. Tai reiškia, kad „M6 Pro“, „M6 Max“ ar „M6 Ultra“ procesorių gali ir nebūti.
Pasak „Bloomberg“ žurnalisto Mark Gurman, „Apple“ pradėjo „M7“ procesoriaus gamybos paruošimo darbus vos praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigė tą patį etapą su „M6“. Standartinis „M7“ procesorius turėtų pasirodyti 2027 m. pirmojoje pusėje, o „M7 Pro“ ir „M7 Max“ – tų pačių metų pabaigoje. „M7 Ultra“ procesorius, kaip pranešama, planuojamas 2028 m.
„Apple“ jau anksčiau yra praleidusi atskirus „Ultra“ procesorius, įskaitant „M4 Ultra“, tačiau anksčiau ji dar niekada nebuvo atsisakiusi visų trijų vienos kartos aukščiausios klasės versijų. Pranešama, kad šis pokytis susijęs su didesniais „Neural Engine“ atnaujinimais, numatytais „M7“ serijai, kuriuos „Apple“ laikė pakankamai svarbiais, kad pagreitintų visos kartos išleidimą.
Tikimasi, kad „M7 Ultra“ užtikrins didžiausią dirbtinio intelekto našumo padidėjimą šioje serijoje. Gurman praneša, kad „Apple“ nori, jog šis lustas savo našumu priartėtų prie specialių AI greitintuvų, tokių kaip „NVIDIA Blackwell“, nors techninės specifikacijos ar našumo rodiklių tikslai nebuvo pateikti.
„Apple“ taip pat projektuoja „M7 Ultra“ taip, kad jis palaikytų iki 1,5 TB suvienodintos atminties. Tai yra maždaug dvigubai daugiau nei planuota „M5 Ultra“ talpa. Galutinė parduodama konfigūracija priklausys nuo atminties tiekimo ir komponentų kainų tuo metu, kai lustas bus pradėtas gaminti.
Ši architektūra taip pat gali būti naudojama ne tik „Mac“ kompiuteriuose. Pranešama, kad „Apple“ planuoja įdiegti „M5 Ultra“ pagrįstą AI serverį, kurio vidinis pavadinimas yra „J246“, o kitas serverio procesorius, pagrįstas „M7 Ultra“ galimybėmis, yra kuriamas 2029 metams.
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