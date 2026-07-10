Profesorius atskleidė kiek studentų sukčiavo per egzaminą naudodami AI
Kai Brauno universiteto ekonomikos profesorius Robertas Serrano įtarė, kad dauguma jo studentų naudojo dirbtinį intelektą, norėdami sukčiauti atliekant namuose rašomą tarpiniam egzaminą, jis nusprendė palyginti jų balus su balais, gautais per baigiamąjį egzaminą, vykusį universitete. Rezultatas tapo bene vienu iš aiškiausių pavyzdžių, kaip generatyvinis dirbtinis intelektas veikia akademinę bendruomenę.
Priežastis, dėl kurios R. Serrano leido tarpinius egzaminus rašyti namuose, yra tiek pagrįsta, tiek ir rimtas ženklas, atspindintis pasaulį, kuriame šiuo metu gyvena JAV studentai: Kai kurie studentai jautėsi nepatogiai laikydami egzaminus auditorijoje po to, kai praėjusį gruodį universitete ginkluotas vyras nužudė du studentus ir sužeidė devynis kitus.
Tačiau Serrano netrukus pastebėjo požymių, kad kažkas ne taip. Kai tą semestrą į jo gerovės ekonomikos kursą užsiregistravo 86 studentai, palyginti su įprastais 30, jis įtarė, kad daugelis pasirinko šį kursą būtent dėl to, kad jis leido laikyti egzaminus namuose, suteikdamas jiems galimybę naudotis „ChatGPT“ ar panašiais AI įrankiais.
Profesoriaus įtarimai beveik pasitvirtino, kai vidutinis tarpinių egzaminų balas siekė 96 %. Tai gerokai viršijo įprastą 65–80 % intervalą, nepaisant Serrano pastangų pasunkinti testą, atsižvelgiant į tai, kad studentai turėjo neribotą laiką.
Nors daugelis profesorių bandė kovoti su sukčiavimu naudojant dirbtinį intelektą, pasitelkdami dirbtinio intelekto įrankius, Serrano suprato, kad apsauga nuo dirbtinio intelekto dažnai sukelia klaidingus teigiamus ir neigiamus rezultatus. Kitų universitetų studentai padavė savo mokyklas į teismą po to, kai buvo neteisingai apkaltinti dirbtinio intelekto naudojimu, o praėjusių metų tyrimas parodė, kad tokia praktika tiesiog moko studentus rašyti taip, kad išvengtų dirbtinio intelekto detektorių, dažnai patys naudodami dirbtinį intelektą.
Vietoj to Serrano pasirinko paprastesnį sprendimą – jis įvedė savo tarpinius egzaminus į „ChatGPT“. Kaip ir buvo galima tikėtis, pokalbių boto atsakymai labai priminė tuos, kuriuos pateikė jo studentai, juose buvo naudojama panaši kalba ir argumentacija.
Kai profesorius paskelbė, kad baigiamasis egzaminas vyks asmeniškai, 18 studentų pasitraukė iš kurso, o dar devyni į egzaminą neatvyko. Likusių 59 studentų balų vidurkis buvo 48,6 %. Anksčiau vidurkis niekada nebuvo nukritęs žemiau 65 %. Trys studentai surinko 0 %, o rezultatų grafikas parodė, kad daugumos balai buvo daugiau nei 30 balų žemesni už jų tarpinių egzaminų rezultatus.
Diagramos duomenys rodo, kad tik du studentai tikriausiai laikė egzaminus be AI pagalbos, iš kurių vienas greičiausiai buvo geriausiai pasirodęs studentas, surinkęs 95,5 % per tarpinius egzaminus ir 95 % per baigiamąjį egzaminą. Įdomu tai, kad kitas studentas, kuris atrodo nekaltas, surinko tik 55 % per tarpinius egzaminus ir 59 % per baigiamąjį egzaminą. Jis gavo žemiausią tarpinių egzaminų balą ir buvo vienintelis studentas, kurio balas pagerėjo per baigiamąjį egzaminą.
Naujausi komentarai