GTA 6 su esamos kartos konsolėmis veiks tik 30 FPS greičiu
Artėjant „Grand Theft Auto VI“ išleidimui, plinta gandai apie žaidimo savybes, o kai kurie iš jų prognozuoja, kad žaidimo išleidimas sukels konsolių aparatūros trūkumą; tačiau visai neseniai „Digital Foundry“ prognozavo, kad naujasis GTA žaidimas gali neveikti sklandžiai su dabartinės kartos konsolėmis – net ir PS5 Pro. Manoma, kad detalumo lygis bus dar aukštesnis, kai žaidimas galiausiai pasirodys PC platformoje, nors žaidėjai galės pasikliauti pažangesnėmis vaizdo kokybės gerinimo technologijomis, kad pagerintų kadrų dažnį kompiuteryje.
Remiantis šiuo leidiniu, kuris savo išvadas grindžia GTA VI anonsuose ir iki šiol paskelbtoje medžiagoje matomu detalumo lygiu, atrodo, kad GTA VI neturės anksčiau gandais minėto 60 FPS režimo, nors PS5 Pro galbūt sugebės padidinti kadrų dažnį iki 40 FPS. Leidinys prognozuoja, kad sudėtingos GTA VI simuliacijos gali būti pernelyg reikalaujančios procesoriaus resursų dabartinės kartos konsolėms, ypač turint omenyje, kad PS5 Pro šioje srityje yra tik šiek tiek greitesnė už bazinę PS5, o geriausias „Microsoft“ pasiūlymas – „Xbox Series X“ – siūlo daugiau ar mažiau tokią pačią procesoriaus architektūrą.
Šis gandas pasirodė po to, kai „Rockstar“ pareiškė, kad antrasis GTA VI treileris buvo nufilmuotas išskirtinai naudojant bazinę PS5 aparatūrą. Be to, tiek GTA 4, tiek GTA 5 konsolėse buvo išleisti su fiksuotu 30 FPS dažniu, o 60 FPS pasirodė tik vėliau, išleidus naujos kartos konsoles – šiuo atveju tai būtų „Xbox Helix“ ir „PlayStation 6“, kurių pasirodymas numatytas 2027–2028 m.
O ko jie tikėjosi 😀 čia jau RTX5080 turės ką veikti. Įtariu kad ir CPU čia gero reiks dėl atnaujinto RAGE varikliuko. Aišku visą grožį pamatysime tik ant PC
kol tu sulauksi to pc, tai jau ps6 senolis bus. Juokdarys, eik paverk i kampa. Galesi jutuba ziuret ir varyt ant tu koncoliu.