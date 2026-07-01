Aiškėja, kada „Samsung“ planuoja išleisi susukamą ekraną turinį telefoną
Išmaniuosius telefonus su susukamais ekranais jau daugelį metų laikome svajone, tačiau iki šiol jų dar negalime įsigyti. Tai gali pasikeisti po poros metų ar panašiai, jei tikėsime nauja ataskaita iš Korėjos. Remiantis nenurodytais pramonės šaltiniais, „Samsung Display“ nori tapti susukamų ekranų rinkos lyderiu, nes sulenkiamų įrenginių segmente jaučia didelį spaudimą iš Kinijos ekranų gamintojų.
Dėl to „Samsung Display“ tariamai derasi su „Samsung Electronics“ dėl susukamų ekranų tiekimo išmaniesiems telefonams, kurių išleidimas šiuo metu planuojamas 2028 m. pirmąjį pusmetį. Tai, kaip pranešama, patvirtino „Samsung Electronics“ atstovas.
Šiandienos pranešime teigiama, kad išmanusis telefonas bus pavadintas „Galaxy Z Slide“, tačiau „Samsung“ taip pat užregistravo prekės ženklą „Galaxy Z Roll“, todėl gali būti naudojamas bet kuris iš šių pavadinimų. Rinkos tyrimų įmonė prognozavo, kad šis įrenginys turės 10 colių ekraną su 16:9 kraštinių santykiu ir 440,6 ppi tankiu. Jo įpėdinis turėtų pasirodyti 2030 m.
Akivaizdu, kad visa tai puiku teorijoje, tačiau susukami ekranai vis dar yra kur kas sudėtingiau pagaminti nei sulenkiami dėl didesnio konstrukcijos sudėtingumo. Nepaisant to, „Samsung Display“ šiuo projektu dirba jau daugelį metų – dar 2023 m. ji pristatė pirmuosius koncepcinius modelius, o nuo tada tiekia ekranus „Lenovo“ susukamiems nešiojamiesiems kompiuteriams.
Skirtingai nei sulenkiamų įrenginių rinkoje, kurioje „BOE“ pasivijo „Samsung Display“ ir netgi sugebėjo užimti rinkos lyderio poziciją šių metų pirmąjį ketvirtį, „Samsung Display“, kaip pranešama, susukamų ekranų srityje smarkiai lenkia konkurentus, todėl bent jau pirmuosius kelerius metus ji gali praktiškai vienvaldžiai valdyti visą rinką. Būtent todėl „Samsung Electronics“ yra svarbu prisijungti prie šio proceso ir pradėti gaminti išmaniuosius telefonus su susukamais ekranais.
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