Nutekėjo „iPhone 18“, „iPhone 18e“ ir „iPhone Air 2“ specifikacijos
„Weibo“ tinkle pasirodė nauja „Digital Chat Station“ gandų žinutė, kurioje pateikiama informacija apie 2027 m. pradžios „iPhone“ modelių seriją. Kaip galbūt jau žinote, tikimasi, kad šių metų rugsėjį „Apple“ pristatys „iPhone 18 Pro“, „iPhone 18 Pro Max“ ir „iPhone Ultra“.
Vėliau, 2027 m. pavasarį, galbūt balandžio mėnesį, kompanija, kaip gandai sako, pristatys „iPhone 18“, „iPhone 18e“ ir „iPhone Air 2“. Pasak „Digital Chat Station“, „iPhone 18“ turės 6,3 colių LTPO OLED ekraną su „1,5K“ skiriamąja geba ir 120 Hz atnaujinimo dažniu, „iPhone 18e“ turės 6,12 colių LTPS OLED ekraną su „1,5K“ skiriamąja geba ir 60 Hz atnaujinimo dažniu, o „iPhone Air 2“ – 6,55 colių LTPO OLED ekraną su „1,5K“ skiriamąja geba ir 120 Hz atnaujinimo dažniu.
Palyginti su „iPhone 17e“, „iPhone 18e“ ekranas yra 0,02 colio didesnis, o palyginti su pirmuoju „iPhone Air“, „iPhone Air 2“ ekranas yra 0,05 colio didesnis. „iPhone 18“ išlaikė tokį patį dydį kaip „iPhone 17“. Kiekvieno modelio atnaujinimo dažnis liko toks pat kaip ankstesnės kartos, taigi, jei tikėjotės, kad „iPhone 18e“ bus pirmasis „e“ serijos įrenginys su 120 Hz atnaujinimo dažniu, turime jus nuvilti.
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