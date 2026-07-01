AMD savo partneriams pabrangins GPU ir atminties komplektą
Pranešama, kad AMD informavo keletą vaizdo plokščių gamintojų partnerių apie naują „Radeon“ tiekimo kainų padidinimą. Šią informaciją paskelbė „Board Channels“, kuris teigia, kad AMD išsiuntė pranešimus vaizdo plokščių gamintojams dėl GPU ir atminties rinkinių kainų.
Remiantis šiuo pranešimu, AMD padidins GPU ir atminties rinkinių tiekimo kainas maždaug 10 %. Šis pokytis, kaip pranešama, planuojamas liepos mėnesį. Šaltinis teigia, kad pranešimas buvo išsiųstas keliems prekių ženklams, įskaitant „Sapphire“, „ASUS“, „Vastarmor“ ir XFX.
Tai nereiškia, kad mažmeninės kainos tą pačią dieną padidės būtent 10 %. Pirmiausia vaizdo plokščių gamintojai susiduria su didesnėmis komponentų sąnaudomis, o tada platintojai ir mažmenininkai nusprendžia, kokia šių sąnaudų dalis bus perkelta pirkėjams. Paprastai jie tai daro gana greitai, tačiau „Radeon“ GPU pardavimai nėra labai geri, todėl jie gali elgtis atsargiai dėl kainų didinimo.
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