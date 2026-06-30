„Sony“ iš „PlayStation Store“ prenumeratorių bibliotekų ištrins 551 filmą ir TV serialą
„Sony“ dar kartą įrodo, kad „nieko neturėsite, bet būsite laimingi“. Dėl neaiškių ir nepaaiškintų licencijavimo problemų bendrovė pašalina šimtus filmų ir televizijos serialų. Naudotojai, kurie „įsigijo“ bet kokį turinį iš šio sąrašo, netrukus nebeturės prieigos prie jo.
„Sony“ patvirtino, kad 2026 m. rugsėjo 1 d. iš „PlayStation Store“ Jungtinėje Karalystėje pašalins 551 filmą ir televizijos serialą. Turinys taip pat bus ištrintas iš tų klientų bibliotekų, kurie jį jau įsigijo. „Sony“ nieko nepaminėjo apie pinigų grąžinimą, o tai leidžia manyti, kad nukentėjusiems naudotojams finansinė kompensacija nebus išmokėta.
Pranešime oficialioje „PlayStation UK“ svetainėje Japonijos elektronikos milžinė nurodė, kad visas „Studio Canal“ turinys bus pašalintas, nes abiem bendrovėms nepavyko pratęsti licencijavimo sutarties. „Sony“ plačiau nekomentavo šio sprendimo, todėl neaišku, ar šis turinys liks prieinamas kitose rinkose, įskaitant JAV. Tarp paveiktų kūrinių yra kultiniai klasikiniai filmai, populiarūs kino hitais tapę filmai ir kritikų pripažinti filmai, tokie kaip „Terminator 2: Judgment Day“, „Total Recall“, „Rambo“, „Apocalypse Now“, „Hot Fuzz“, „Moonlight“, „John Wick“ serija, „Free Willy“, „O Brother“, „Where Art Thou?“, „Pan’s Labyrinth“ ir „Paddington“.
Suprantama, kad paveikti klientai yra nusivylę ir reiškia savo pasipiktinimą socialiniuose tinkluose bei internetiniuose forumuose. Tai ne pirmas kartas, kai „Sony“ be įspėjimo ištrina turinį iš naudotojų bibliotekų. 2022 m. bendrovė pašalino 314 kūrinių Vokietijoje ir 137 – Austrijoje.
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