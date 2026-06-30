Prognozės dėl RAM kainų labai pesimistiškos, dar šiemet laukiama 40-50 % brangimo, o po to dar vieno 30 % kainų augimo
Tikimasi, kad atminties trūkumas, dėl kurio kyla buitinės elektronikos kainos, dar labiau paaštrės iki šių metų pabaigos, o padėtis gali pagerėti tik 2028 m. Nors gamintojai ir pramonės analitikai šį kainų šuolį daugiausia sieja su dirbtinio intelekto infrastruktūros paklausa, naujame Kalifornijos ieškinyje trys įmonės, dominuojančios DRAM ir NAND gamybos rinkoje, kaltinamos susimokiusios pasinaudoti šiomis aplinkybėmis ir dirbtinai išpūsti kainas.
Atminties pramonės konsultantas ir buvęs „Samsung China“ vadovas Ethan Tan neseniai vykusioje apžvalgoje „Jefferies Equity Research“ analitikams sakė, kad tikisi, jog 2026 m. trečiajame ketvirtyje atminties kainos, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pakils 40–50 %, o ketvirtame ketvirtyje – dar 30–40 %. Šie skaičiai gerokai viršija ankstesnius Vakarų investuotojų vertinimus ir pačios „Jefferies“ vidinius tyrimus.
„Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“ kartu pagamina beveik visą pasaulyje naudojamą DRAM ir NAND atmintį, kuri dirbtinio intelekto duomenų centruose užtikrina žymiai didesnį pelną nei vartotojams skirtuose asmeniniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ar žaidimų konsolėse.
Kadangi duomenų centrų paklausa šiuo metu viršija šių trijų įmonių bendrą gamybos pajėgumą, per ketverius metus kainos pakilo net 700 %. Dėl to vartotojams skirta atmintis tapo nepakeliamai brangi, o tai paskatino, be kita ko, „Apple“, „Sony“ ir „Microsoft“ smarkiai pakelti kainas.
Tan apskaičiavo, kad, kadangi pažanga puslaidininkių technologijų srityje 2026 m. padidins pasiūlą tik 7–8 %, trūkumas išliks ir kitais metais, kai kainos per metus galėtų pakilti dar 40–45 %. Pasiūlos augimas ir sulėtėjusi AI paklausa 2028 m. gali priversti kainas vėl nukristi 15–20 %.
Niekaip nesuvokiu kur tiek sukišti lustų į AI.. Panašu į kartelinę aferą. Na, o, bet, tačiau.. Dėl manęs gali taip būti nors ir 5 metus. Telefonai geri, TV irgi, kompe 64gb RAM, DDR4 bet per akis ir tiek. Smagiai lauksiu šios pasiutpolkės liūdnos pabaigos