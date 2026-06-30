RTX 3060 grįžtą į parduotuves, kainos prasideda nuo 333 €
„GeForce RTX 3060“ vėl pasirodė Vokietijos parduotuvėse, o tai patvirtina ankstesnes žinias, kad „NVIDIA“ vaizdo plokštė, pagrįsta „Ampere“ architektūra, gali sugrįžti į rinką. Pasak „Hardwareluxx“, keliose Vokietijos parduotuvėse dabar galima rasti „ASUS“, „Gigabyte“, MSI ir PNY gamintojų „GeForce RTX 3060“ modelius. Mažiausia nurodyta kaina yra 333,64 eurai už „ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC V2“.
„HardwareLuxx“ pažymi, kad tos pačios klasės RTX 3060 plokštės 2025 m. vasarą buvo prieinamos nuo 245 eurų. Taigi neatrodo, kad gera senoji „NVIDIA“ iš tikrųjų siūlytų žaidėjams naują pigesnę alternatyvą – iš tiesų ji yra brangesnė nei pernai, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę rinkos situaciją, 2026 m. 12 GB modelio kaina kai kuriems gali būti priimtina.
RTX 3060 vis dar siūlo 12 GB GDDR6 atminties, o tai išlieka jos pagrindiniu pranašumu, palyginti su kai kuriomis naujesnėmis pradinio lygio plokštėmis. Tačiau ji pagrįsta senesne „Ampere“ architektūra ir nepalaiko „Dynamic Frame Generation“ bei „Multi Frame Generation“ technologijų. „DLSS 4.5 Super Resolution“ palaikoma, tačiau kadrų generavimo funkcijoms reikalinga „GeForce RTX 50“ serijos aparatūra.
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