Žaidimų konsolių pardavimai rekordinėse žemumose dėl išaugusių kainų
„Circana“ 2026 m. gegužės mėn. JAV vaizdo žaidimų rinkos duomenys rodo, kad „Xbox“ įrangos vienetų pardavimai pasiekė mažiausią gegužės mėn. rodiklį per visą stebėjimo istoriją. „PlayStation“ įrangos vienetų pardavimai taip pat nukrito iki mažiausio gegužės mėn. lygio nuo 2000 m. gegužės.
„PlayStation 5“ pardavimai sumažėjo 58 %, palyginti su 2025 m. geguže. Išlaidos PS5 įrangai, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 43 %; „Circana“ šį nuosmukį sieja su neseniai įvykusiais kainų padidėjimais. „Xbox Series“ įrangos pardavimai, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 12 %. Tačiau išlaidos „Xbox“ įrangai vis tiek padidėjo 7 %, o tai reiškia, kad „Microsoft“ gavo daugiau pajamų iš įrangos pardavimo, nepaisant to, kad pardavė mažiau konsolių. Be abejonės, daugelio šių įmonių vadovų svajonė tampa realybe.
Vidutinė kaina, sumokėta už naują vaizdo žaidimų įrangą JAV, gegužę pasiekė 502 JAV dolerius. Tai 14 % daugiau nei 440 JAV dolerių prieš metus. „Circana“ teigia, kad vidutinė PS5 kaina padidėjo 33 % iki 672 JAV dolerių, o „Xbox Series“ kaina – 22 % iki 524 JAV dolerių.
Gegužę „Nintendo Switch 2“ buvo lyderis įrangos kategorijoje. Tai buvo geriausiai parduodama įrangos platforma tiek vienetų, tiek dolerių skaičiumi per mėnesį ir nuo 2026 m. pradžios. „Circana“ teigia, kad „Switch 2“ pasiekė 5,9 mln. vienetų įdiegtą bazę JAV po pirmųjų dvylikos mėnesių rinkoje.
Šie duomenys paskelbti netrukus po to, kai „Microsoft“ patvirtino dar vieną „Xbox“ kainų padidinimą. Nuo rugpjūčio 1 d. „Xbox“ konsolių kainos padidės 100 JAV dolerių už 512 GB modelius ir 150 JAV dolerių už 1 TB modelius. „Microsoft“ teigia, kad konsolių duomenų saugyklų ir atminties kainos išaugo daugiau nei 2,5 karto ir iki 2027 m. rudens gali vėl padvigubėti.
„Sony“ balandžio mėnesį padidino PS5 kainas. Standartinės PS5 konsolės kaina JAV dabar yra 649,99 JAV dolerių, o „PS5 Digital Edition“ – 599,99 JAV dolerių, o PS5 Pro – 899,99 JAV dolerių.
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