Vien PS6 komponentai dabar kainuoja daugiau nei 900 USD
Būsima „Sony“ „PlayStation 6“ žaidimų konsolė turėtų pasirodyti rinkoje 2028 m., o atsižvelgiant į naujausias ataskaitas, kuriose teigiama, kad šiuo metu vykstanti RAM krizė iki to laiko greičiausiai nesibaigs ar labai nesusilpnės, didėja susirūpinimas dėl naujos kartos žaidimų konsolių kainos. Šie nuogąstavimai, atrodo, yra pagrįsti – žinomas techninės įrangos informacijos nutekintojas KeplerL2 nurodė, kad PS6 komponentų kaina padidėjo net 200 JAV dolerių, palyginti su anksčiau jo prognozuota 760 JAV dolerių kaina.
Jei tikėti informacijos nutekintoju, tai reiškia, kad PS6 komponentų vertė yra apie 960 JAV dolerių, o dabartinės spekuliacijos rodo, kad konsolės kaina galutinio vartotojo rankose gali siekti apie 850–899 JAV dolerių.
Naujausi komentarai