Panašu, kad „Rockstar“ visgi neruošia fizinės GTA 6 versijos
„Rockstar“ praėjusią savaitę pradėjo GTA 6 išankstinius užsakymus, patvirtindama „Standard“ ir „Ultimate“ leidimus „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X|S“ konsolėms. Žaidimo išleidimas numatytas 2026 m. lapkričio 19 d., o išankstinis atsisiuntimas turėtų prasidėti savaite anksčiau.
Nesusipratimas prasidėjo po to, kai „Rockstar Support“ elektroniniame laiške vartotojui buvo pranešta, kad per artimiausius mėnesius jis galės įsigyti „fizinę kopiją“. „The Hollywood Reporter“ praneša, kad laiškas buvo autentiškas, tačiau jo formuluotė buvo neteisingai suprasta.
Pasak šaltinio, susipažinusio su „Rockstar“ planais, „fizinė kopija“ reiškia dėžutėje esančią versiją su atsisiuntimo kodu viduje. Pranešama, kad frazė „artimiausiais mėnesiais“ reiškia laikotarpį po šios savaitės kainų ir leidimų paskelbimo, o ne mėnesius po žaidimo išleidimo.
Šią formuluotę klaidingai interpretuoja vilties kupini interneto vartotojai, – THR teigė šaltinis, susipažinęs su planais. Šiuo metu nėra jokių planų išleisti „Grand Theft Auto VI“ diskus – nei išleidimo metu, nei po kelių mėnesių. Šaltinis teigė, kad elektroniniame laiške vartojama frazė „fizinė kopija“ reiškia tą pačią „fizinę versiją“ (kodą dėžutėje), apie kurią buvo paskelbta trečiadienį, o frazė „artimiausi mėnesiai“ yra neaiškus nuorodas į mėnesius po trečiadienio paskelbimo, o ne į mėnesius po 2026 m. lapkričio 19 d. išleidimo. (Žaidėjai galės pradėti ilgą šio milžiniško žaidimo išankstinio atsisiuntimo procesą lapkričio 12 d.)
Tas pats šaltinis teigia, kad šiuo metu nėra planų išleisti GTA 6 diskų nei išleidimo metu, nei vėlesniam pardavimui mažmeninėje prekyboje. Tai reiškia, kad pirkėjai, pasirinkę dėžutėje esančią versiją, vis tiek turės įvesti pridėtą kodą ir atsisiųsti žaidimą iš konsolės parduotuvės.
:DDDDD Konsolinių valkatų verksmai :DD Negalės gi perparduoti CD ir taip eilinį kartą xaliavai sužaisti žaidimo 😀