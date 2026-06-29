Atminties milžinai „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“ sulaukė grupinio ieškinio dėl didelių kainų
Atminties kainos pasiekė istorines aukštumas dėl besitęsiančio trūkumo, nes paklausa ir toliau viršija pasiūlą. Blogiausia dar tik priešakyje, tačiau situacijai toliau keičiantis, vartotojai jau pavargo ir JAV pateikė privatų kolektyvinįieškinį prieš tris didžiuosius DRAM gamintojus.
Ieškinys „3:26-cv-06345“ yra „antimonopolinio“ pobūdžio, jį nagrinės teisėjas Noel Wise JAV Kalifornijos šiaurinio apygardos federaliniame teisme. Remiantis ieškiniu, ieškovai reikalauja kompensacijos iš šių įmonių. Teigiama, kad šios įmonės dirbtinai sukeldamos trūkumą rinkoje dirbtinai pakėlė kainas.
Viename dokumente išvardyti „Bathaee Dunne LLP“ advokatai ir jų kontaktinė informacija, taip pat išsamiai aprašytas kolektyvinis ieškinys, pateiktas JAV Kalifornijos šiaurinio apygardos federaliniame teisme prieš „Samsung Electronics“ ir kitas technologijų bendroves, kuriame aiškiai nurodyta bylos numeris „3:26-cv-06345“.
Anksčiau, dar 2005 m., JAV Teisingumo departamentas (DOJ) „Samsung Electronics“ skyrė 300 mln. JAV dolerių baudą už nusikalstamą veiklą. Bendrovė buvo nubausta už DRAM kainų nustatymo praktiką laikotarpiu nuo 1999 m. balandžio iki 2002 m. birželio.
Pagrindiniai šio atvejo nukentėjusieji buvo kompiuterių gamintojai, tokie kaip „Dell Inc.“, „Compaq Computer Corporation“, „Hewlett-Packard Company“, „Apple Computer Inc.“, „International Business Machines Corporation“ ir „Gateway Inc.“, o „Samsung“ prisipažino kalta dėl savo veiksmų. Į sąrašą taip pat pateko „Micron“, „Hynix“, „Infineon“ ir „Elpida“.
Nors ši situacija nėra panaši į 2005 m. atvejį, nes šiuo metu iš tiesų trūksta produkcijos dėl padidėjusios paklausos dirbtinio intelekto (AI) segmente, o šios įmonės teigia, kad dirba prie papildomų gamyklų ir gamybos linijų statybos, siekdamos padidinti pasiūlą.
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