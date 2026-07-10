Biudžetiniai telefonai bus kita atminties kainų auka
Atsižvelgiant į prognozes, kad atminties krizė pražudys kompiuterius, kurių kaina mažesnė nei 500 JAV dolerių, dabar sklinda gandai, kad toks pat likimas gali ištikti ir pigių išmaniųjų telefonų rinką. Remiantis „Omdia“ duomenimis, pasauliniai išmaniųjų telefonų, kurių kaina mažesnė nei 400 JAV dolerių, pardavimai šiemet sumažės 22 %, o tai lems bendrą rinkos nuosmukį 12 % palyginti su praėjusiais metais.
„Omdia“ rašo, kad dėl gerai žinomos DRAM ir NAND kainų kilimo problemos vidutinės ir žemos klasės išmanieji telefonai susiduria su atminties sąnaudų sunkumais, o tai lemia 22 % nuosmukį, palyginti su praėjusiais metais. Problema ta, kad šio segmento telefonai jau gaminami su tokiomis mažomis maržomis, kad neliko daug ką dar sumažinti.
2026 m. pirmąjį ketvirtį atminties kaina sudarė beveik 60 % visų žemiau 400 JAV dolerių kainuojančių išmaniųjų telefonų komponentų kainos. Įrenginiuose, kurių kaina mažesnė nei 99 JAV doleriai, šis skaičius viršijo 64 %. „Omdia“ teigia, kad atminties sąnaudų dalis segmente, kuriame kainos nesiekia 400 JAV dolerių, nuo 2025 m. trečiojo ketvirčio iki 2026 m. pirmojo ketvirčio beveik padvigubėjo, o net ir telefonuose, kurių kaina viršija 400 JAV dolerių, atminties sąnaudų dalis išaugo daugiau nei 100 %.
Gamintojai bandė sušvelninti šį smūgį mažindami sąnaudas kitose srityse, įskaitant ekranus, jutiklius ir radijo dažnio (RF) modulius, kurių pasiūla vis dar yra palyginti gausi. Tačiau tai veikia tik iki tam tikros ribos. Žemos klasės telefonai jau yra suprojektuoti pagal kuo griežtesnes sąnaudų struktūras, todėl sunku kompensuoti aukštesnes DRAM ir NAND kainas neišauginant mažmeninių kainų arba nepabloginant prietaisų kokybės.
„Omdia“ vartotojų komandos vyriausiasis analitikas Zaker Li teigė, kad situacija pablogės, nes atminties kainos artimiausiais ketvirčiais toliau kils. Li pridūrė, kad tokios įmonės kaip „Transsion“, „Oppo“, „Vivo“, „Honor“ ir „Xiaomi“ yra priverstos žymiai didinti mažmenines kainas vien tam, kad išlaikytų menkas pelno maržas
Kadangi pigius telefonus perkančios žmonės paprastai kainą laiko svarbiausiu veiksniu, 150 JAV dolerių kainuojančio telefono kainos padidėjimas iki 200 JAV dolerių gali būti pakankamas, kad paklausa smarkiai sumažėtų. „Omdia“ teigia, kad dėl to gamintojai šiais metais palaipsniui traukiasi iš žemos kainos segmento.
„Omdia“ prognozuoja, kad išmanieji telefonai, kurių kaina viršija 400 JAV dolerių, išliks stabilūs ir 2026 m. augs 5,7 % – tam padės gamintojų dėmesio perkėlimas į aukštesnės vidutinės ir aukščiausios klasės produktus, kainų kilimas, dėl kurio daugiau įrenginių pateks į aukštesnes kainų kategorijas, bei tai, kad turtingesni pirkėjai rečiau atideda pirkimą. Vis dėlto tikimasi, kad bendra pasaulinė rinka vis tiek susitrauks 12 %.
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