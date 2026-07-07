„Samsung“ ruošia į vertę orientuotą 990 serijos SSD
„Samsung“ baigia ruošti „SSD 990“ – naują, netrukus pasirodysiantį „M.2 NVMe Gen 4“ SSD, kuris užims įmonės vartotojams skirtų SSD asortimento ekonomiškiausią segmentą. „990“ nereikėtų painioti su „990 EVO Plus“, kuris buvo įmonės DRAMless tipo našumo segmento SSD, skirtas „PCIe Gen 4“ kartai. Tai, kas skiria naująjį „990“ nuo „990 EVO Plus“, greičiausiai yra NAND flash tipo skirtumas (QLC prieš TLC) ir atnaujintas „990“ valdiklis. Nors „990 EVO Plus“ buvo su „Gen 4 x4“ arba „Gen 5 x2“ sąsaja, „990“ yra tik „Gen 4 x4“. Nuorodos į „Samsung 990“ trumpam pasirodė „Samsung“ Kanados svetainėje, kol buvo pašalintos.
Kaip ir buvo galima tikėtis, „Samsung 990“ yra diskas be DRAM atminties, kuriame naudojamas „Samsung“ pačios pagamintas valdiklis. Nurodoma, kad šio disko įrašymo patvarumas yra mažesnis nei „990 EVO Plus“, kuriame naudojama TLC NAND flash atmintis, todėl tikėtina, kad šiame diske naudojama QLC NAND flash atmintis. 1 TB modelio įrašymo patvarumas yra 400 TBW, o 2 TB modelio – 800 TBW. Kalbant apie našumą, abu variantai siūlo nuoseklųjį duomenų perdavimo greitį, atitinkantį aukščiausią „PCIe Gen 4“ kartos lygį: 2 TB variantas užtikrina iki 7250 MB/s nuoseklųjį skaitymo greitį, o 1 TB variantas – iki 7150 MB/s; abu variantai užtikrina iki 6450 MB/s nuoseklųjį rašymo greitį.
2TB m2 ssd su dram kainuodavo 100 eur 😀
Kažkaip ankščiau kaip entuziastui buvo labai svarbu greitis, technologijos.. O realybė yra tokia kad: Veikia, greičio užtenka, turi visada palaikyti bent 25% laisvos vietos nes kitaip pradeda laginti, ~3-5 metai ir SSD nukeps. 🙂 tai i kainą labiau pradėsiu dairytis