„Microsoft“ pagerino „File Explorer“ paleidimo greitį su „Windows 11“
Prieš keletą dienų „Microsoft“ išleido neprivalomą „Windows 11“ birželio atnaujinimą, kurio paketas yra KB5095093. Šiame atnaujinime „Microsoft“ pagaliau žymiai pagerino „File Explorer“ programos našumą. Viena iš didžiausių „Windows“ entuziastų skundų buvo lėtas „File Explorer“ paleidimas ir prastas našumas – juk tai yra pagrindinė „Windows“ programa, atspindinti operacinės sistemos kūrimo ir tobulinimo lygį. Našumas laikui bėgant pablogėjo tiek, kad „Microsoft“ net pradėjo iš anksto įkelti „File Explorer“, siekdama pagreitinti paleidimą. Tačiau atnaujinimas KB5095093 žengia dar vienu žingsniu toliau – iš tikrųjų sprendžia pagrindines problemas, nesiremdamas foninio išankstinio įkėlimo gudrybėmis, kurios tik tariamai padidina našumą.
Pavyzdžiui, skirtukas „Pagrindinis“ buvo struktūriškai pertvarkytas, pakeičiant failų indeksavimo būdą šiame skirtuke, todėl pradinis paleidimas tapo žymiai greitesnis. Kadangi skirtuke „Pagrindinis“ gali būti rodomi prijungti debesų saugyklų diskai, informacija iš prisegtų aplankų, o duomenys nuolat gaunami iš failų sistemos, tai buvo didžiausia kliūtis užtikrinti našų „File Explorer“ veikimą. Šis atnaujinimas, kuris šiuo metu yra neprivalomas 2026 m. birželio mėnesiui, taps privalomo 2026 m. liepos mėnesio atnaujinimo dalimi, todėl šis našumo pagerinimas bus įdiegtas kiekviename „Windows 11“ kompiuteryje.
Kiti pakeitimai apima naujus greituosius veiksmus, pavyzdžiui, „Atidaryti failo vietą“ ir „Paklausti „Copilot“, kai pelės žymeklį užvedate ant failo, pagerintą reakciją montuojant disko atvaizdus bei atgalinių brūkšnelių ir kabučių palaikymą adresų juostoje. Bendras adresų juostos patikimumas buvo žymiai pagerintas, o tai pagerino bendrą naudotojo patirtį.
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