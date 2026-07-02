„Steam Machine“ su vienu RAM moduliu gali prarasti iki 20 % spartos lyginant su dual-channel režimu
„Valve“ sprendimas naujausią „Steam Machine“ pristatyti su vienu atminties moduliu sulaukia vis didesnio dėmesio, nes pirminiai testai rodo, kad toks pasirinkimas mažina sistemos našumą. Testų rezultatai rodo, kad paprasčiausiai įdėjus antrąjį modulį ir įjungus dvikanalę atmintį, galima pasiekti pastebimą našumo padidėjimą tiek atliekant suspaudimo užduotis, tiek žaidžiant keletą šiuolaikinių žaidimų.
Kiekvienas parduodamas įrenginys tiekiamas su vienu 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM moduliu – „Valve“ šią konfigūraciją sieja su ribotu DDR5 pasiūla. Dėl to vieno modulio „Steam Machine“ veikia vienkanaliu režimu, o ne pasinaudoja papildomu pralaidumu, kurį siūlo dvikanalis režimas.
„Gamers Nexus“ atliko abiejų konfigūracijų našumo testus, siekdamas įvertinti, kiek šis pasirinkimas veikia našumą. Atlikus lygiagrečius standartinės vieno modulio ir dviejų modulių konfigūracijų testus, buvo pastebėtas našumo padidėjimas, kuris labai priklausė nuo užduoties ir siekė iki 20 %.
Šis skirtumas ryškiausiai pasireiškia užduotyse, kuriose intensyviai dirba procesorius. „7-Zip“ suspaudimo metu sistema su dviem atminties moduliais veikė apie 19 % greičiau nei su vienu – šis rezultatas atitinka papildomą pralaidumą, kurį suteikia dvikanalis režimas. Išpakuojant rezultatai buvo praktiškai identiški, o tai pabrėžia, kad ne kiekviena apkrova priklauso nuo atminties pralaidumo.
Žaidimų srityje vaizdas taip pat nevienalytis: kai kurie žaidimai pasiekė didelį našumo padidėjimą, o kiti – beveik jokio. Žaidime „Baldur’s Gate 3“ sistema su dviem atminties moduliais pasiekė vidutiniškai 69,4 kadrų per sekundę, palyginti su 60,2 FPS standartinėje konfigūracijoje – tai 15 % padidėjimas. Žaidime „Resident Evil 4“ našumas padidėjo 10 %, pasiekdamas 129,9 FPS, palyginti su 118,1 FPS. Žaidime „The Outer Worlds 2“ užfiksuotas 14 % našumo padidėjimas, o „Starfield“ – kuklesnis 3 % pagerėjimas.
Kituose žaidimuose, įskaitant „Black Myth: Wukong“, „Stellaris“ ir „Final Fantasy XIV“, tarp abiejų konfigūracijų buvo pastebimas tik nežymus arba visai jokio reikšmingo skirtumo. Testai rodo, kad šie žaidimai yra mažiau jautrūs atminties pralaidumui, bent jau „Gamers Nexus“ naudotuose scenarijuose.
Šie rezultatai prieštarauja ankstesniems „Valve“ komentarams, kuriuose buvo nurodyta, kad našumo skirtumas tarp vienkanalių ir dvikanalių konfigūracijų bus nereikšmingas. Testai rodo, kad šis teiginys nepasitvirtina visais atvejais, ypač testuose, kuriuose didelę įtaką turi sistemos atmintis.
Naujausi komentarai