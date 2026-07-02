„Philips Evnia 32M2N8900P“ suderina 4-os kartos QD-OLED grožį, 4K detalumą ir 240 Hz greitį
Susipažinkite su 32M2N8900P čia: https://youtu.be/WT3aBHrU2LE
Amsterdamas – 2026 m. liepos 2 d.. „Philips Evnia“ pristato 32M2N8900P – 31,5 colių 4K QD-OLED žaidimų monitorių, sukurtą žaidėjams, kurie nori išskirtinio judesių sklandumo ir ypatingos vaizdo kokybės. Šis monitorius turi naują 4-os kartos QD-OLED ekraną ir gali pasigirti „UltraClear“ 4K UHD raiška bei 240 Hz atnaujinimo dažniu. Jis yra sukurtas demonstruoti aiškias detales, gilų kontrastą ir greitą, sklandų žaidimą. Jam suteikiama 3 metų garantija, apimanti pikselių įdegimą, todėl žaidėjai gali nesibaiminti dėl ilgalaikio monitoriaus patikimumo.
Kiekviena scena tarsi realybė
„Philips Evnia 32M2N8900P“ yra sukurtas tiems, kurie geidžia tikslaus, sklandaus ir aiškaus vaizdo žaidimuose. Jo 4-os kartos QD-OLED ekranas suderina 3840 x 2160 raišką su 10 bitų spalvų gyliu, sukurdamas detalų vaizdą, sklandesnius ir tikslesnius perėjimus tarp spalvų. Tai pastebima visur – nuo atviro pasaulio peizažų iki tamsesnių scenų. Tikslumas padeda žaidėjams suvokti scenas, bet šis ekranas yra puikus pasirinkimas ir kūrėjams, ir kitiems naudotojams, kuriems svarbus spalvų tikslumas.
„DisplayHDR True Black 500“ ir „Ultra Wide Color“ nurodo, kad šis monitorius išsaugo detales šešėliuose, tamsiose scenose ir demonstruoja ryškias, sodrias spalvas šviesiose vietose. Plačios spalvų gamos aprėpties, siekiančios 99,5 % DCI-P3 ir 97,7 % „Adobe RGB“, dėka vaizdas šiame monitoriuje visada atrodo tikroviškas. Nesvarbu, ar žaidėjas seka judesius šešėliais apgaubtoje žaidimo aplinkoje, ar nori spalvų tikslumo kūrybiniame projekte – 32M2N8900P gali padėti.
Greitis ten, kur jo reikia
Žaidėjams, kuriems reakcijos greitis ir judesių aiškumas yra svarbiausia, „Philips Evnia 32M2N8900P“ irgi labai patiks. 240 Hz atnaujinimo dažnis garantuoja judesių sklandumą ir šaudyklėse, ir lenktynėse. E-sporte, kur greitis yra ypač svarbus, toks aiškumas suteikia reikšmingą pranašumą. Be to, šis monitorius greitai reaguoja į žaidėjo komandas.
0,03 ms reakcijos laikas ir suderinamumas su „Nvidia G-Sync“ technologija sumažina vaizdo dvejinimąsi ir trūkinėjimą, matomą, kai kinta kadrų dažnis. Rezultatas – sklandūs ir tikslūs judesiai, kurie yra ypač svarbūs šaudyklėse ir lenktynių žaidimuose. Specialiai žaidimams skirti įrankiai, įskaitant „Smart Crosshair“, „Smart Sniper“, „Shadow Boost“ ir „Stark Shadow Boost“, suteikia papildomų privalumų, priklausomai nuo žaidėjo norų, įgūdžių ir galimybių.
Patirtis, peržengianti ekrano ribas
Dirbtiniu intelektu patobulinta „Ambiglow“ technologija realiuoju laiku analizuoja ekrane rodomą turinį ir prie jo pritaiko monitoriaus nugarėlėje esantį apšvietimą. Apšvietimo intensyvumas ir spalvos kinta pagal ekrane vykstantį veiksmą, o tai žaidimų vietai suteikia plačiai įtraukiantį pojūtį. Tai nėra tik paprastas vizualinis akcentas – ši technologija sukurta tam, kad žaidimas apgaubtų žaidėją ir leistų pasinerti į kitą pasaulį.
„Philips Evnia“ šią funkciją dar labiau išplečia „AmbiScape“ technologija, prieinama tiesiai „Precision Center“ programoje. „AmbiScape“ leidžia naudotojams susieti ir valdyti iki 10 „Matter“ sertifikatą turinčių apšvietimo įrenginių, reguliuojant jų ryškumą, spalvas. Įjungus „Link with AmbiScape“ funkciją, prijungtas kambario apšvietimas sinchronizuojamas su ekrane rodomu turiniu, išplečiant žaidimo vizualinę atmosferą į platesnę aplinką. Atskiros ekrano sritys susiejamos su atskirais kambario apšvietimo elementais, perkeliant žaidimo atmosferą į realybę.
„Philips Evnia Precision Center“ leidžia viską pasiekti vienoje vietoje. Sukurta siekiant optimizuoti ir pritaikyti „Philips Evnia“ patirtį, ši programa veikia kaip valdymo centras ekrano nustatymams, žaidimų funkcijoms ir „AmbiScape“ apšvietimo reguliavimui. Tai suteikia žaidėjams patogią galimybę viską pasiruošti ir susireguliuoti vienoje programoje.
Sukurta šiuolaikinėms sistemoms ir užtikrinanti pasitikėjimą
„Philips Evnia 32M2N8900P“ buvo sukurtas atsižvelgiant į tai, kaip daugelis žaidėjų iš tikrųjų naudoja savo stalą: kaip vietą žaidimams keliomis sistemomis, transliacijoms, kūrybai. HDMI 2.1, „DisplayPort 2.1“ ir USB-C jungtys tinka žaidimų kompiuteriams, naujos kartos konsolėms ir nešiojamiesiems kompiuteriams, o iki 65 W galios maitinimas per USB-C leidžia tvarkingai prijungti nešiojamąjį kompiuterį vienu laidu. Integruotas KVM jungiklis kartu su „MultiView“ funkcija leidžia lengvai valdyti dvi sistemas viena klaviatūra ir pele – tai yra praktiškas privalumas transliacijų kūrėjams, vaizdo redaguotojams ir visiems kitiems, dažnai dirbantiems su dviem kompiuteriais. Šie privalumai leidžia sklandžiai peršokti nuo žaidimų prie produktyvaus darbo.
„SoftBlue“ technologija sumažina mėlynos šviesos sklaidą beveik 50 procentų, užtikrinant komfortą žaidžiant ilgesnį laiką – žaidėjui net nereikia įjungti atskiro režimo. Du integruoti 5 W garsiakalbiai su „DTS Sound“ technologija kuria virtualų erdvinį garsą su sustiprintais balsais ir aiškiais dialogais – tai leidžia iškart mėgautis žaidimu be papildomų garsiakalbių.
„Philips Evnia 32M2N8900P“ monitorius prieinamas nuo liepos, gamintojo rekomenduojama kaina – 999 €.
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