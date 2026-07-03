„Intel“ padidino rekomenduojamas „Core Ultra 7 2700K Plus“ ir 250K Plus kainas
„Intel“ pakeitė rekomenduojamas „Core Ultra 200S Plus“ serijos procesorių rekomenduojamas kainas, žinoma, ne į mažąją pusę. Šį atnaujinimą pastebėjo naudotojas harukaze5719, kuris atkreipė dėmesį, kad „Intel“ oficialiuose produktų puslapiuose dabar nurodyti didesni rekomenduojamų kainų intervalai abiem atrakinamiems „Arrow Lake Refresh“ modeliams.
„Core Ultra 7 270K Plus“ kaina dabar nurodyta nuo 339 iki 349 JAV dolerių. „Core Ultra 5 250K Plus“ kaina dabar nurodyta nuo 219 iki 229 JAV dolerių. Kovo mėnesio „Intel“ pranešime apie produktų išleidimą šių procesorių rekomenduojamos kainos buvo nurodytos atitinkamai nuo 299 ir 199 JAV dolerių.
Mažmeninės kainos dar nevisiškai perėjo prie naujo „Intel“ kainų intervalo. „Amazon“ kainos JAV vis dar atrodo žemesnės už naują viršutinę ribą: susijusiuose „Amazon“ duomenyse „Core Ultra 7 270K Plus“ rodomas už 319,99 JAV dolerių, o „Core Ultra 5 250K Plus“ – už 219,99 JAV dolerių.
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