Antra karta geresnė? „Deepcool AG620 G2“ ir AK620 G2 Digital Nyx
Intro
Kartu su šiltuoju sezonu neretai atsiranda poreikis naujam CPU aušintuvui. Ta „proga“ patikrinsime du dvibokščius (dual tower) „Deepcool“ aušintuvus, kurių pavadinimus skiria vos viena raidė, bet kaina skiriasi dvigubai. Tiesa, Digital Nyx modelio pavadinimas ilgesnis, tačiau skaitmeninio ekranėlio neturintis AK620 G2 nuo AG620 G2 skiriasi būtent viena raide. G2 pažymi, kad abu aušintuvai yra antros kartos (Gen 2). „Deepcool“ nurodo, kad nepaisant šiek tiek mažesnių gabaritų, bet dėl optimizuotų vamzdelių ir radiatoriaus, AK620 G2 turėtų būti efektyvesnis už pirmos kartos AK620. Patikrinsime. Bet stebėti vos kiek daugiau nei 30 eurų kainuojantį dvibokštį AG620 G2 bus dar įdomiau. Ar dviguba AK620 G2 Digital Nyx kaina yra tik apie įmantrumą ar visgi ir apie našumą?
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