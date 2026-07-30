Nuo sekmadienio visas AI sukurtas turinys turės būti pažymėtas, įsigalios ES reikalavimas
Europos Sąjungoje veikiančioms įmonėms dabar taikomas naujas reikalavimas: aiškiai pažymėti turinį, kurį sukūrė arba pakeitė dirbtinis intelektas. Nuo sekmadienio įsigalioja naujausios ES skaidrumo taisyklės, apimančios viską – nuo pokalbių robotų atsakymų iki dirbtinio intelekto sukurtų vaizdų, garso įrašų ir vaizdo įrašų. Tikslas paprastas: naudotojai turėtų gebėti be spėliojimų nustatyti, ar tai, ką jie mato ar girdi, yra tikra, ar sukurta mašinos.
Ši taisyklė yra dalis platesnio ES dirbtinio intelekto įstatymo, kuris įgyvendinamas etapais. Šis pirmasis žingsnis skirtas informacijos atskleidimui. Jei turinys sukurtas dirbtinio intelekto arba jo žymiai pakeistas, įmonės privalo tai aiškiai nurodyti. Tai apima matomų žymių pridėjimą, taip pat techninius žymeklius, pavyzdžiui, vandenženklius ar įterptus metaduomenis, kurie padeda atpažinti dirbtinį turinį.
Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai „deepfake“ ir kita dirbtinio intelekto sukurta medija tampa vis įtikinamesnė ir lengviau pagaminama. Reguliavimo institucijos ypač susirūpinusios dėl to, kaip greitai šis turinys gali plisti ir kaip sunku tapo nustatyti, kas yra tikra.
Reikalavimai taikomi daugiausia turiniui, sukurtam profesinėje aplinkoje. Medžiaga, skirta informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, privalo būti pažymėta etikete, jei ją sukūrė dirbtinis intelektas be žmogaus redakcinės priežiūros. Tuo pačiu metu ES numatė išimtis. Asmenys, naudojantys AI asmeniniams tikslams, į šias taisykles nepatenka, taip pat numatytos išimtys „meniniams, kūrybiniams, satyriniams, fikciniams“ kūriniams.
Techniniu požiūriu šios taisyklės apima ne tik paprastas žymes ekrane. Tikimasi, kad įmonės įdiegs sistemas, galinčias atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį net ir po to, kai jis buvo pasidalintas. Tai reiškia, kad reikės pasikliauti vandens ženklų ir žymėjimo įrankiais, kurie gali išlikti skirtingose platformose.
Didžiosios technologijų įmonės jau žengia šia kryptimi. Pavyzdžiui, „TikTok“ jau kelerius metus reikalauja, kad kūrėjai pažymėtų AI sukurtą turinį, ir teigia, kad naudojant jos aptikimo įrankius buvo pažymėta daugiau nei trys milijardai turinio vienetų. „Meta“ „Facebook“ ir „Instagram“ įdiegė žymą „AI Info“, skirtą pažymėti įrašus, sukurtus naudojant generatyvinę AI technologiją.
„Google“ prisijungė prie ES savanoriško elgesio kodekso dėl AI skaidrumo ir bendradarbiauja su tokiomis įmonėmis kaip „NVIDIA“, „OpenAI“ ir „Apple“, kurdama skaitmeninio žymėjimo standartus, skirtus turinio kilmės sekimui.
Galėtų ne tik rodyti, bet ir leisti filtruoti pageidauji matyti ai turinį ar ne…
Nu tikrai