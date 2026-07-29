AMD išleido RX 9050, bet tik tam tikriems regionams
AMD oficialiai papildė savo „Radeon RX 9000“ serijos stalinių kompiuterių vaizdo plokščių asortimentą „Radeon RX 9050“ modeliu. Bendrovė paskelbė išsamias šios plokštės technines charakteristikas ir savo atliktus 1080p žaidimų našumo testų rezultatus. Šis oficialus pranešimas pasirodė po to, kai „Radeon RX 9050“ pristatė „Sapphire“ ir „ASRock“. AMD patvirtina, kad plokštėje naudojama 8 GB GDDR6 atminties, o tipinė plokštės galia yra 92 W.
„Radeon RX 9050“ turi 16 skaičiavimo vienetų, 1 024 srautų procesorius, 16 spindulių greitintuvų ir 32 AI greitintuvus. Grafikos procesoriaus žaidimų dažnis yra 1 920 MHz, o boost dažnis gali padidėti – iki 2 600 MHz, užtikrinant 10,6 TFLOPS FP32 skaičiavimo našumą.
Tai reiškia, kad RX 9050 turi perpus mažiau skaičiavimo vienetų ir srauto procesorių nei „Radeon RX 9060 XT“. Ji taip pat turi 12 skaičiavimo vienetų mažiau nei RX 9060, kuri naudoja 1 792 srauto procesorius ir pasiekia 21,4 TFLOPS našumą.
RX 9050 turi 8 GB 18 Gbps GDDR6 atminties su 128 bitų sąsaja. Tai užtikrina 288 GB/s atminties pralaidumą, kuris atitinka RX 9060 rodiklius. Vaizdo plokštė taip pat turi 32 MB „Infinity Cache“, vieną 8 kontaktų maitinimo jungtį ir rekomenduojama naudoti 450 W galios maitinimo bloką.
AMD teigia, kad žaidžiant „Cyberpunk 2077“ pasiekiamas 96 FPS, „Forza Horizon 6“ – 131 FPS, „Pragmata“ – 85 FPS, o „007: First Light“ – 60 FPS 1080p raiška su vidutiniais nustatymais. „Call of Duty: Black Ops 7“ žaidime nurodytas 116 FPS rodiklis.
Bendrovė taip pat praneša apie 227 FPS žaidime „Counter-Strike 2“, 206 FPS žaidime „Rainbow Six Siege“ ir 593 FPS žaidime „Valorant“. „Valorant“ yra vienintelis žaidimas lentelėje, pažymėtas kaip žaidžiamas su aukštais nustatymais. AMD nepateikia testavimo platformos ir nenurodo, ar buvo įjungtas vaizdo kokybės didinimas ar kadrų generavimas.
AMD dar oficialiai nepaskelbė šios RX 9050 rekomenduojamos mažmeninės kainos, tačiau, pasak Hassan Mujtaba („Wccftech“), plokštė turėtų kainuoti 279 JAV dolerius ir bus parduodama tik tam tikrose rinkose (Azijos-Ramiojo vandenyno regione, Japonijoje ir Lotynų Amerikoje).
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