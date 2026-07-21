Kompaktinių diskų pardavimai šiemet išaugo 16 %, nors pusė pirkėjų net neturi CD grotuvo
„Sony“ norėtų, kad manytumėte, jog fizinės laikmenos jau išnyko, tačiau, remiantis naujausiais „Luminate“ duomenimis, tai dar per anksti laidoti kompaktinius diskus. Iš tiesų, kai kurie formatai šiuo metu išgyvena atgimimą. 2026 m. pirmąjį pusmetį CD pardavimai JAV šoktelėjo 16 procentų iki 16,3 milijono vienetų.
Didžiąją dalį šio augimo galima priskirti jaunesniems pirkėjams, tačiau čia yra netikėta detalė. Rinkos tyrimų bendrovės duomenimis, maždaug pusė Z kartos ir tūkstantmečio kartos CD pirkėjų neturi net CD grotuvo. Taigi, kodėl žmonės perka CD, jei neturi kaip jų klausytis?
„Luminate“ teigia, kad duomenys rodo, jog CD buvo perklasifikuoti iš funkcinio garso formato į prieinamą kolekcionavimo objektą. Vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje fizinės prekės kasdien tampa vis retesnės. Fizinės laikmenos, tokios kaip CD ir vinilai, yra praeities reliktas, o šiandienos jaunimas atranda tas pačias savybes, kuriomis mėgavosi pirkėjai praeityje – būtent, galimybę turėti apčiuopiamą produktą ir juo mėgautis bet kuriuo metu be aktyvaus interneto ryšio.
Pardavimų duomenys taip pat koreliuoja su muzikos stiliumi, kurį klausosi jauni žmonės. „Luminate“ teigimu, 60 % 13–24 metų Z kartos vartotojų klausosi 90-ųjų ar ankstesnių laikų muzikos. Palyginimui, 2021 m. užduodant tą patį klausimą tik 18 % respondentų nurodė, kad klausosi senesnės muzikos. Daugiau nei pusė – 55 % – nurodė, kad nostalgija turi tiesioginę įtaką jų CD pirkimams.
Prieš keletą savaičių „Sony“ sukėlė audrą, kai paskelbė, kad nuo 2028 m. nebeleis fizinių „PlayStation“ žaidimų. Bendrovė kaip pagrindinę šio pokyčio priežastį nurodė nuolatinį perėjimą nuo fizinių prie skaitmeninių laikmenų, tačiau galbūt reikėtų persvarstyti šį sprendimą.
Oj kompaktai grysta, ateitis kompaktai ! Cia ne bajeris. Nes spotifajus ir kiti, kisa AI muzika, kad uzdirbt daugiau saibu, ju algoritmai dusina tikrus kurejus, ju Ai kure feik anketas, feik atlikejus ir imituoja dainas is pleilisto tavo esamo, ir kisa tik AI mizka, be jokiu indikatoriu, be jokiu logotipu ar uzrasu, kad tai ai muzika.
Achh.. Seni geri laikai grįžta