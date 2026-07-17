Programoms pradėjus rodyti RTX 50 serijos hotstop, naudotojai pastebėjo aukštas temperatūras
„GeForce RTX 50“ savininkai pradėjo testuoti savo vaizdo plokštes, kai trečiųjų šalių stebėjimo įrankiai atkūrė prieigą prie hotspot temperatūros rodmenų. „HWMonitor 1.65“ šią funkciją įtraukė liepos 14 d., o po to – „HWiNFO“, „AIDA64“ ir bendruomenės sukurtas „MSI Afterburner“ papildinys.
„NVIDIA“ nepateikia „RTX 50“ hotspot temperatūros duomenų per savo palaikomą NVAPI sąsają. Vietoj to stebėjimo įrankiai remiasi tiesiogine prieiga prie registrų arba nedokumentuotomis sąsajomis. Tai reiškia, kad dauguma „Blackwell“ savininkų neturėjo prieigos prie šios informacijos iki neseniai atliktų programinės įrangos atnaujinimų.
Vienas „Colorful iGame GeForce RTX 5080 Vulcan White“ savininkas, kaip pranešama, naudodamas „HWMonitor“ nustatė, kad hotspot temperatūra siekia beveik 100 °C. Tada naudotojas susisiekė su „Colorful“ per bendrovės kinų kalba veikiančią internetinę klientų aptarnavimo platformą.
Remiantis pagalbos ekrano kopija, „Colorful“ laiko normaliais vaizdo plokštės temperatūros rodiklius nuo 50 °C iki 90 °C. Atstovas teigė, kad temperatūra, kuri esant didelei apkrovai ilgiau nei 10 minučių išlieka 95 °C ar aukštesnė, turėtų būti vertinama kaip perkaitimas.
„Colorful“ pirmiausia rekomendavo patikrinti oro srautą korpuse ir dulkių susikaupimą. Jei temperatūra geromis aušinimo sąlygomis išlieka 95 °C ar aukštesnė, įmonė rekomenduoja kreiptis dėl garantinio patikrinimo, kad būtų galima atmesti aušintuvo gedimą ar kitą aparatinės įrangos problemą. Tai pirmasis žinomas atvejis, kai plokščių gamintojas rekomenduoja patikrinimą po pranešimų apie aukštą hotspot temperatūrą.
Kitas savininkas NGA forume išbandė „Colorful iGame GeForce RTX 5090 D Advanced OC“ plokštę. Pranešama, kad vaizdo plokštės hotspot temperatūra pasiekė 112 °C, o skirtumas tarp standartinio GPU rodmens ir karščiausio jutiklio rodmens buvo apie 35 °C. Teigiama, kad jos ventiliatoriai sukosi beveik 3 000 apsisukimų per minutę greičiu.
Šie du pranešimai nepatvirtina, kad „GeForce RTX 50“ serijoje yra plačiau paplitusi aušinimo problema. Tačiau jie parodo, kodėl prieiga prie duomenų apie hotspot gali būti naudinga. Standartinė GPU temperatūra gali išlikti numatytame intervale, o viena mikroschemos sritis gali kaisti žymiai labiau.
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