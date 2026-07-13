„Sony“ sprendimas dar daugiau „PlayStation“ žaidėjų nukreips į PC platformą
Internete plačiai aptariamas neseniai paskelbtas „PlayStation“ sprendimas 2028 m. pradžioje nutraukti fizinių žaidimų laikmenų gamybą, o gerbėjai netgi inicijavo peticiją „Don’t Kill the Disc“ svetainėje Change.org. Neseniai „Push Square“ – leidinyje, kuris daugiausia skirtas „PlayStation“ entuziastams – atlikta apklausa parodė, kad 45 % iš 6 454 respondentų dėl šio pranešimo „rimtai svarsto“ pereiti prie žaidimų kompiuteryje, o 23 % buvo tvirtai nusprendę ir toliau likti ištikimi „PlayStation“, o 15 % teigė, kad jau apie tai buvo pagalvoję. Iš apklaustųjų 41 % kaip priežastį pereiti prie kompiuterių nurodė tai, kad „Sony“ nutraukia fizinių žaidimų leidybą. Nors kol kas dėl to dar nebuvo didelio pasipiktinimo, atrodo, kad „Xbox“ taip pat planuoja atsisakyti fizinių laikmenų – sklinda gandai, kad „Xbox Helix“ konsolėje bus įdiegta diskų į skaitmeninį formatą konvertavimo sistema.
Kitas ginčų objektas, susijęs su naujos kartos konsolių asortimentu, yra kainos – kai kurie gandai teigia, kad PS6 gamybos sąnaudos siekia beveik 1 000 JAV dolerių. Tik 14 % iš 5 664 to paties tyrimo respondentų teigė, kad įsigytų PS6 išleidimo metu, jei ji kainuotų 1 000 JAV dolerių ar daugiau, o 29 % nurodė, kad vietoj to pirktų arba surinktų žaidimų kompiuterį, ir dar 29 % teigė, kad visiškai praleistų šią PS6 konsolių kartą. Išankstinės aparatinės įrangos išlaidos yra viena iš sričių, kurioje žaidimai konsolėse paprastai turi pranašumą prieš žaidimus kompiuteriuose, ir nors PS5 kartos konsolių laikotarpiu „Sony“ ir „Xbox“ ėmėsi išleisti savo vidinių studijų sukurtus žaidimus keliose platformose, atrodo, kad abi kompanijos yra pasirengusios bent jau tam tikram neigiamam reakcijos protrūkiui dėl artėjančios konsolių kartos. Savo ruožtu „Xbox“ atrodo, kad į viską žiūri šiek tiek kitaip, daugiau ar mažiau traktuodama kompiuterinius ir „Xbox“ žaidimus kaip vieną visumą, ypač turint omenyje, kad naujos kartos „Xbox Helix“ konsolė yra beveik patvirtinta kaip kompiuterio ir konsolės hibridas.
Nu čia gerai šovė sau į koją.. Chaliavai nepažaisi, privaloma PSN prenumerata. Pakilusi kaina o PS6 išvis kostmosą kainuos. Net nėra prasmės turėti konsolę. Ypač kai pristatė DLSS 4.5 ,o žaidimai su akcijomis ir lieka tavo paskyroje (bent jau dauguma :D)