Iš „Meta“ AI duomenų centro į nuotekų sistemą pateko reta bakterija
„Meta“ milžiniškas duomenų centras Šajene, Vajomingo valstijoje, dar net nėra baigtas statyti, tačiau jis jau tapo dar vienu pavyzdžiu, kodėl daugiau žmonių mieliau gyventų šalia atominės elektrinės nei šalia vieno iš šių objektų. Miesto pareigūnai teigia, kad iš šio objekto ištekėjusios nuotekos į Šajeno regeneruoto vandens sistemą įnešė retą bakteriją, dėl ko teko imtis valymo darbų ir laikinai sustabdyti duomenų centro nuotekų išleidimą.
Šajeno Komunalinių paslaugų valdyba (BOPU) nustatė, kad bakterija „Cupriavidus gilardii“ pateko į nuotekas, kurias išleido „Goat Systems“ – rangovas, dirbantis prie „Meta“ 800 mln. JAV dolerių vertės, 715 000 kvadratinių pėdų ploto duomenų centro, esančio į pietus nuo miesto. Šis objektas, apie kurį buvo paskelbta 2024 m., statomas „Meta“ dirbtinio intelekto užduotims vykdyti ir, kaip tikimasi, pradės veikti 2027 m.
Gera žinia yra ta, kad bakterija nepateko į miesto geriamąjį vandenį. Paveikta sistema yra Šajeno pakartotinio vandens naudojimo tinklas, kuriame vanduo valomas ir naudojamas drėkinimui tokiose vietose kaip parkai ir golfo aikštynai.
Vis dėlto tai vis dar nėra visiškai raminantis faktas, nes kalbama apie retą, metalams atsparią bakteriją, kuri, kaip teigia pareigūnai, tiesioginio sąlyčio atveju gali kelti pavojų pagyvenusiems ir imuniteto sutrikimų turintiems žmonėms.
Pasak Šajeno viešųjų paslaugų valdybos (BOPU), bakterija pirmą kartą buvo aptikta vasario pabaigoje atliekant įprastinį nuotekų mėginių ėmimą. Vajomingo visuomenės sveikatos laboratorijos atlikti papildomi tyrimai nustatė, kad tai yra „Cupriavidus gilardii“ – natūraliai dirvožemyje ir požeminiuose vandenyse pasitaikantis organizmas. Vėliau valdyba nustatė, kad šaltinis yra pramoninis objektas, ir visam laikui atėmė iš jo teisę išleisti nuotekas.
Nuotekos susidarė vykdant „Meta“ kampuso užpildymo ir praplovimo operaciją. Šis procesas apima vandens pratekėjimą per duomenų centro aušinimo vamzdžius prieš užsandarinant sistemą ir pradedant ją eksploatuoti. Uždarojo kontūro aušinimas dažnai pateikiamas kaip vandens taupymo priemonė, palyginti su garavimo aušinimu, tačiau Šajeno atvejis rodo, kad šios sistemos vis tiek gali sukurti nuotekas paleidimo metu.
„Goat Systems“ nutraukė nuotekų išleidimą gavusi pranešimą, o „Meta“ teigė, kad jos generalinis rangovas „Fortis“ pradėjo išvežti pramonines nuotekas už objekto ribų ir kad nepriklausomi tyrimai nerado jokių medžiagos pėdsakų.
Šajenas ne tik atšaukė „Goat Systems“ išleidimo į vandenį leidimus, bet ir sustabdė duomenų centrų „fill-and-flush“ bei uždarosios grandinės aušinimo nuotekų išleidimą iš visų prie miesto paslaugų prijungtų duomenų centrų.
Šis incidentas negalėjo įvykti blogesniu laiku šiai pramonės šakai. Praėjusių metų ataskaitoje „Amazon“ duomenų centrai Oregone buvo susieti su užterštu požeminiu vandeniu, kur nitratų lygis buvo siejamas su pranešimais apie retus vėžio atvejus ir persileidimus tarp gyventojų.
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