„Microsoft“ atleidžia 4800 darbuotoju, bet jie nėra pakeičiami AI
Po pranešimo, kad „Xbox“ per 2027 finansinius metus atleis iš viso 3 200 darbuotojų, „Microsoft“ vykdomoji viceprezidentė ir personalo vadovė Amy Coleman liepos 6 d. paskelbė, kad šis technologijų milžinas atleis iš viso 4 800 darbuotojų, t. y. apie 2,1 % visų savo darbuotojų pasauliniu mastu. Kadangi didžioji dalis atleidimų susijusi su minėtais „Xbox“ atleidimais, lieka 1 600 atleidžiamų darbuotojų, kurių didžioji dalis yra iš komercinio verslo padalinio. Remiantis pranešimu „Microsoft“ tinklaraštyje, „Microsoft“ vykdo atleidimus, nes „verslas keičiasi, nes keičiasi pasaulis aplink jį“, o „klientų poreikiai keičiasi, keičiasi ir verslo modeliai, skirti jiems aptarnauti“.
Coleman teigia, kad „Microsoft“ turėjo reaguoti į pokyčius pramonėje, pertvarkydama išteklius ir pareigas, siekdama „padaryti didžiausią poveikį mūsų klientams“. Ji taip pat priduria, kad atleidžiami darbuotojai nebus pakeisti dirbtiniu intelektu (AI), nors pripažįsta, kad „AI keičia darbo atlikimo būdus“, ir toliau aiškina, kad daugelis „Microsoft“ atliekamų kasdienių užduočių gali būti automatizuotos, o tai reiškia, kad „Microsoft“ turės „nuolat mokytis, tobulinti naujus įgūdžius ir prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų“. Coleman teigia, kad per metus iki atleidimų „Microsoft“ perkėlė daugiau nei 4 000 darbuotojų į naujas pareigas įmonės viduje, o daugiau nei 30 % tų, kurie atitiko programos reikalavimus, pasirinko savanorišką išėjimo į pensiją programą.
Blemba kaip nenorėčiau dirbti ofise ir ypač tokioje sferoje.. Ateini į darbą, atsiverti darbus kas naujo, pasidarai kavos ir atneša algalapį su prierašu „tu atleistas“ 😀