RTX 50 SUPER serija pastebėta internete
Ankstesni gandai rodė, kad „NVIDIA“ matyt neribotam laikui atidėjo „GeForce RTX 50 Super“ serijos vaizdo plokščių išleidimą, o jokių realių užuominų apie naujų „Super“ serijos plokščių išleidimo datą kol kas nematyti. Atsižvelgiant į neseniai įvykusį akivaizdų „RTX 5050 9 GB“ vaizdo plokštės atšaukimą ir planus išleisti „RTX 60“ serijos vaizdo plokštes 2027 m. pabaigoje, atrodė vis mažiau tikėtina, kad RTX 50 Super serijos vaizdo plokštės kada nors iš viso pasirodys rinkoje. Dabar, dėka įrašų internetiniame „Seasonic“ maitinimo blokų skaičiuoklėje, vėl sklinda gandai apie būsimus „RTX 50 Super“ grafikos procesorius. Jei tikėti „Seasonic“ skaičiuokle, atrodo, kad „RTX 50 Super“ plokštės iš pradžių bus prieinamos trijų variantų: RTX 5080 Super, 5070 Ti Super ir RTX 5070 Super. Kol kas nėra jokių užuominų apie RTX 5060 Super.
Remiantis maitinimo blokų skaičiuoklės duomenimis, RTX 5080 Super TGP bus 415 W – tai 55 W daugiau nei RTX 5080 360 W, kaip nurodyta toje pačioje „Seasonic“ maitinimo blokų skaičiuoklėje. Panašiai, RTX 5070 Ti Super TGP padidės 50 W, palyginti su RTX 5070 Ti 300 W, ir sieks 350 W, o RTX 5070 Super TGP bus 275 W, palyginti su 250 W, kuriuos turėjo pirminis RTX 5070 modelis.
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