Australijos draudimas paaugliams naudotis socialiniais tinklais neveikia, niekas netikrina naudotojų amžiaus
Australijoje įsigaliojęs pirmasis tokio pobūdžio draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais susidūrė su dar viena nenumatyta problema: stebėtina, bet paaugliai žino, kaip veikia gimtadieniai. Programinės įrangos testavimo įmonės KJR naujasis tyrimas parodė, kad pagrindinės platformos vis dar leidžia naudotojams kurti paskyras neprašydamos pateikti amžiaus įrodymo, net ir po to, kai įstatymas įsigaliojo.
Nuo 2025 m. gruodžio mėn. tokios paslaugos kaip „Instagram“, „Snapchat“, „TikTok“, „YouTube“, „Facebook“, „X“ ir kitos privalo imtis „pagrįstų priemonių“, kad užkirstų kelią jaunesniems nei 16 metų australams turėti paskyras. Vyriausybė pasirinko amžiaus patikrinimo sistemą, o ne priverstinį visų asmens tapatybės dokumento įkėlimą, iš dalies dėl akivaizdžių privatumo problemų. Platformos turi ieškoti požymių, kad asmuo gali būti nepilnametis, ir imtis griežtesnių patikrinimų.
KJR, padėjusi vykdyti ankstesnį vyriausybės amžiaus patikrinimo bandymą, po draudimo įsigaliojimo sukūrė 50 bandomųjų paskyrų, kuriose visose buvo nurodyta, kad vartotojas yra 16 metų. Nė vienam iš jų nebuvo paprašyta to įrodyti. Visos paskyros liko aktyvios devyniose iš dešimties platformų, kurioms taikomos šios taisyklės.
Šis atradimas rodo trūkumą, kuriam buvo skirta mažiau dėmesio nei nuotraukomis pagrįstos amžiaus patikrinimo programinės įrangos tikslumui. Pirmasis proceso etapas turėtų būti naudotojo tikėtino amžiaus intervalo nustatymas remiantis jo bendra veikla internete, o po to įtariami nepilnamečiai naudotojai turėtų būti nukreipiami griežtesniems patikrinimams. KJR teigia, kad taip, atrodo, nevyksta. „Jūsų turėtų būti paprašyta įrodyti, kiek jums metų, tačiau nė karto mūsų nebuvo paprašyta patvirtinti savo amžiaus ar naudoti amžiaus patikrinimo priemones“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė įmonės direktorius Andrew Hammond.
Tyrimas parodė, kad platformos paprastai blokuodavo paskyras, kurių savininkai atvirai prisipažindavo esą jaunesni nei 16 metų, tačiau nesiimdavo jokių veiksmų, kai naudotojas tiesiog tvirtindavo esąs vyresnis. Australijoje įsikūrusi transliacijų platforma „Kick“ buvo, kaip pranešama, vienintelė paslauga, kuri registracijos metu reikalavo pateikti amžiaus įrodymą.
Australija bando reaguoti į šiuos trūkumus, imdamasi griežtinti teisės aktų vykdymą. Praėjusį mėnesį buvo pranešta, kad siūlomomis reformomis maksimalios baudos būtų padvigubintos nuo 49,5 mln. Australijos dolerių iki 99 mln. Australijos dolerių, o „eSafety“ komisarui būtų suteikti didesni įgaliojimai reikalauti dokumentų iš platformų ir amžiaus patvirtinimo paslaugų teikėjų.
Jungtinė Karalystė patvirtino savo draudimą jaunesniems nei 16 metų naudotis socialiniais tinklais, kuris įsigalios 2027 m. pavasarį, tačiau Australijos patirtis rodo, kad įstatymo priėmimas yra lengviausia dalis. Jo vykdymo užtikrinimas – visai kita istorija.
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