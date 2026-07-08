„Steam Machine“ gavo oficialias „Windows“ tvarkykles
„Valve“ pateikė „Steam Machine“ skirtus „Windows“ tvarkyklių failus, reikalingus „Microsoft“ operacinei sistemai įdiegti. Pagalbos puslapyje dabar yra atskiras skyrius, skirtas „Steam Machine“, kuriame galima atsisiųsti vaizdo plokštės tvarkyklę, „Wi-Fi“ tvarkyklę, „Bluetooth“ tvarkyklę ir SD kortelių skaitytuvo tvarkyklę. Šie failai skiriasi nuo „Steam Deck LCD“ ir „Steam Deck OLED“ „Windows“ tvarkyklių, kurios jau yra prieinamos tame pačiame puslapyje.
„Valve“ teigia, kad „Steam Deck“ ir „Steam Machine“ yra asmeniniai kompiuteriai, todėl juose galima įdiegti kitas operacines sistemas ir programas. Be to, būtent dėl to sistema nėra subsidijuojama – naudotojai gali įdiegti bet kokią norimą operacinę sistemą ir naudotis bet kuria norima programėlių parduotuve. Bendrovė taip pat nurodo, kad šie „Windows“ ištekliai teikiami „kaip yra“ ir kad ji negali teikti „Windows“ palaikymo „Steam“ aparatinėje įrangoje.
Pagrindinis „Steam Machine“ apribojimas yra dvigubo paleidimo palaikymas. „Valve“ teigia, kad norint įdiegti „Windows“, reikia išvalyti „Steam“ įrangą, o dvigubas paleidimas su „SteamOS“ šiuo metu nėra galimas.
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