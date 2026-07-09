Peticija dėl fizinių „PlayStation“ laikmenų pasiekė 242 000 parašų, žaidėjai atsisako „PlayStation Plus“ prenumeratų
„Sony“ susiduria su vis didesniu nepasitenkinimu, patvirtinusi, kad naujų „PlayStation“ žaidimų fizinių diskų gamyba bus nutraukta 2028 m. sausio mėn. Po šios datos nauji „PlayStation“ žaidimai bus parduodami tik skaitmeniniu formatu per „PlayStation Store“ ir mažmenininkus.
Šis sprendimas jau paskatino peticijos „Don’t Kill the Disc“ sukūrimą. Pasak „Insider Gaming“, per keturias dienas peticija surinko 100 000 parašų, o nuo to laiko jų skaičius išaugo iki 242 000. Peticiją po „Sony“ pranešimo inicijavo Kanados mažmeninės prekybos tinklo „PnP Games“ atstovas.
Peticija sutelkta į nuosavybės teisę, perpardavimą, skolinimą, kolekcionavimą ir išsaugojimą. Joje teigiama, kad fizinis diskas suteikia žaidėjams galimybių, kurių nesuteikia skaitmeninė licencija. Kampanijos organizatoriai taip pat teigia, kad jie neprieštarauja skaitmeniniam platinimui kaip pasirinkimui, bet prieštarauja fizinių leidimų naujiems „PlayStation“ žaidimams panaikinimui.
Žaidėjai akivaizdžiai nėra patenkinti. Šis nepasitenkinimas dabar siejamas su „PlayStation Plus“ prenumeratų atšaukimais. Keletas naudotojų teigia, kad „Sony“ siūlo nuolaidas, kai jie bando atšaukti „PlayStation Plus“ prenumeratą. Vienam naudotojui buvo pasiūlyta 50 % nuolaida dar trims mėnesiams, o kiti naudotojai, kaip pranešama, gavo 25 %, 33 % arba 50 % nuolaidų pasiūlymus.
Tačiau „Sony“ nėra paskelbusi viešos klientų išlaikymo kampanijos, susijusios su sprendimu dėl diskų, ir nėra aišku, ar šie pasiūlymai yra visuotiniai, skirti konkrečioms paskyroms, ar yra dalis esamos atsisakymo procedūros.
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