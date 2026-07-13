AMD savo tvarkyklėse bando FSR „Multi Frame Generation“ iki 8X nustatymą
Atrodo, kad AMD ruošia „Multi Frame Generation“ (MFG) funkciją, kurios pasirenkami daugikliai siekia iki 8X. Šios parinktys buvo atskleistos per „RadeonTuner“ – trečiosios šalies programą, kuri suteikia prieigą prie „Radeon“ tvarkyklės nustatymų be pilno „AMD Software: Adrenalin Edition“ paketo.
„RadeonTuner“ šaltinio kodas turi AMD tvarkyklės profilio savybes, pavadintas „MfgOverride“ ir „MfgRatio“. Jos sąsaja susieja santykio nustatymą su programos valdomu režimu, po kurio eina 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X ir 8X parinktys. Programa šią funkciją identifikuoja kaip „FSR Multi Frame Generation“ ir riboja eksperimentinį valdymą tik „RDNA 4“ ar naujesnėmis vaizdo plokštėmis.
Šie nustatymai pagal numatytuosius parametrus nėra įjungti. „RadeonTuner“ juos rodo tik tada, kai naudotojai įjungia eksperimentinių nustatymų parinktį. Atlikus bandymus su „Radeon RX 9060 XT“ įvairiuose žaidimuose, įskaitant „Forza Horizon 6“, „Pragmata“, „Resident Evil 9“, „Crimson Desert“ ir „Death Stranding 2“, „Multi Frame Generation“ funkcija neveikė.
„RadeonTuner“ kūrėjas Dumbie paaiškino, kad AMD kartais į savo tvarkykles įtraukia profilio vertes kelis mėnesius prieš įgyvendindama kodą, reikalingą jų veikimui užtikrinti. Tai leidžia programai paruošti savo sąsają prieš AMD oficialiai aktyvuojant šią funkciją.
Naujausi komentarai