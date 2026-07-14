Per pirmą 2026 m. pusmetį „Steam“ uždirbo milijardus, daugiausia iš senesnių žaidimų
„Valve“ uždirba milžiniškus pinigus, kaip patvirtina naujausi „Alinea Analytics“ duomenys, pagal kuriuos „Steam“ per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo įspūdingą 11,1 mlrd. JAV dolerių pajamų sumą. Šie skaičiai ne tik yra rekordiniai „Valve“ atžvilgiu, bet ir parodo didelę „Steam“ įtaką žaidimų bendruomenėje. Kadangi „Valve“ yra privati įmonė, jos pajamų duomenys viešai neskelbiami. Tačiau „Alinea Analytics“ analizė rodo, kad bendrosios pajamos per pirmuosius šešis metų mėnesius siekia 11,1 mlrd. JAV dolerių – tai beveik prilygsta visų 2021 metų pajamoms (11,4 mlrd. JAV dolerių), kai COVID-19 pandemija smarkiai paskatino žaidimų bendruomenės augimą, nes žmonės ilgą laiką liko namuose.
Įdomu tai, kad didžioji dalis „Steam“ pajamų gaunama iš senesnių žaidimų. Ataskaitoje pažymima, kad tik 21 % pajamų sudarė 2026 m. išleisti žaidimai, o likusią dalį sudaro senesnių žaidimų katalogas. Galbūt žaidėjai taupė, kad galėtų įsigyti senesnius žaidimus, arba tiesiog laukė, kol naujuose žaidimuose bus ištaisytos klaidos ir problemos, kurios dažnai lydi didelių žaidimų išleidimus. Tarp geriausiai parduodamų žaidimų 2026 m. pirmąjį pusmetį yra „Forza Horizon 6“, kuris nuo išleidimo uždirbo 197,7 mln. JAV dolerių, „Resident Evil Requiem“ – 194,5 mln. JAV dolerių, ir „Crimson Desert“ – 190,1 mln. JAV dolerių iš žaidimų pardavimų. Toliau pateikiama išsami lentelė su daugiau žaidimų.
„Alinea Analytics“ išskiria keletą pagrindinių veiksnių, lemiančių „Valve“ pajamų augimą. Pirma, aktyvių „Steam“ naudotojų skaičius Azijoje sparčiai auga, o pirmauja Kinija. Antra, leidėjai išleidžia brangesnius žaidimus ir užmezga plačiai žinomus bendradarbiavimo projektus su kitomis studijomis, siekdami padidinti pardavimus. Įdomu tai, kad bene svarbiausias veiksnys yra žaidimų leidėjų, bandžiusių paleisti savo platformas, pasitraukimas – jie grįžo į „Steam“, kai žaidėjai nenorėjo naudotis jų platformomis. Net „Epic Games“ sunkiai sekasi pritraukti daugiau žaidėjų nesiūlant nemokamų žaidimų, o tai rodo, kad „Steam“ pajamų generavimo mašina veikia taip kaip ir numatyta.
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