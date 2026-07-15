„Intel“ daugumą „Nova Lake“ lustų gamins pas save, o ne pas TSMC
Artėja „Intel“ naujos kartos „Nova Lake-S“ procesorių pasirodymas, o bendrovė jau priima preliminarius gamybos sprendimus prieš pradėdama masinę gamybą. Remiantis investicinio banko „KeyBanc Capital Markets“ tyrimų ataskaita, „Intel“ iš pradžių planavo „Nova Lake“ pagrindinių skaičiavimo lustų gamybą perduoti išorės rangovui TSMC, naudojant šios įmonės 2 nm „N2“ technologinį procesą. Didžiąją gamybos dalį, apie 60–70 %, turėjo atlikti TSMC, o likusią dalį – „Intel Foundry“ savo jėgomis, naudodama 18A technologinį procesą. Tai reiškė, kad „Intel“ naujos kartos lustų gamybą vykdytų pasitelkdama du tiekėjus. Tačiau naujausia informacija apie tiekimo grandinę rodo, kad dabar bendrovė ketina didžiąją dalį „Nova Lake“ skaičiavimo lustų gamybos perkelti į savo gamyklas, o apie 80–90 % lustų gamins „Intel Foundry“.
Šis pokytis įvyko, nes „Intel“ 18A procese išeiga pagerėjo iki lygio, kuris pagaliau yra pakankamai patikimas, kad būtų išvengta bet kokių produkto vėlavimų, o bendrovė lieka visiškai patenkinta išeigos rodikliu ir atliekų kiekiu. Pranešama, kad „Intel“ išsprendė visas išeigos problemas, su kuriomis susidūrė su savo 18A procesu per pastaruosius kelis mėnesius. 18A atveju defektų lygis dabar yra žemas – apie D0=0,1 arba D0=0,2 – ir tikėtina, kad „Intel“ pasiekė žemiausią šio intervalo ribą dėl techproceso tobulinimo ir kelis mėnesius trukusios didelio masto „Panther Lake“ gamybos.
Šiuo metu bendrovės 18A technologinio proceso gamybos pajėgumai siekia apie 30 000 silicio plokštelių per mėnesį, paskirstytų tarp dviejų gamybos vietų: „Fab 52“ Fenikse, Arizonoje, ir kitos gamyklos Hilsboro mieste, Oregone. Šių pajėgumų šiuo metu pakanka „Intel“ vidaus gamybai, pavyzdžiui, „Panther Lake“ procesoriams, tačiau papildomų pajėgumų prireiks kitiems vidaus produktams, pavyzdžiui, „Nova Lake“, kurio, kaip pranešama, iki pateikimo vartotojams liko dar keli mėnesiai.
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