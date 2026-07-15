„HWMonitor“ atstatė RTX 50 serijos hotspot temperatūros stebėjimą
„CPUID“ išleido „HWMonitor 1.65“ versiją, kurioje palaikomas „NVIDIA GeForce RTX 50“ serijos vaizdo plokščių hotsport temperatūros stebėjimas. Dabar šiuos rodmenis galima matyti naudojant standartinę „Windows“ programą, o ne vien tik „NVIDIA“ vidinę diagnostinę programinę įrangą.
„NVIDIA“ pašalino prieigą prie RTX 50 serijos hotspot temperatūros iš viešosios sąsajos, kurią naudoja stebėjimo programos. Ankstesnėse programinės įrangos versijose buvo rodomas neteisingas 255 °C rodmuo, kol kūrėjai pašalino šį laukelį. „GPU-Z“ kūrėjas W1zzard anksčiau patvirtino, kad šis rodmuo nebėra prieinamas per viešąjį API.
„CPUID“ nepaaiškino, kaip „HWMonitor“ gauna RTX 50 hotsport vertę. Todėl šis atnaujinimas nepatvirtina, kad „NVIDIA“ atkūrė pradinę viešą API prieigą. Galbūt naudojamas kitas, nedokumentuotas stebėjimo metodas. Galimai, ši funkcija bus įdiegta ir kitose programose, pavyzdžiui, „AIDA“, „HWINFO“ ir „GPU-Z“.
„HWMonitor 1.65“ versiją galite rasti čia.
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