„Microsoft“ pagaliau pataisė „Windows“ paieškos juostą, nebematysime reklaminio turinio
„Microsoft“ pagaliau išsprendė vieną iš didžiausių problemų, susijusių su šiuolaikinės „Windows 11“ operacinės sistemos naudojimu – „Windows“ paieškos laukelį. Tai, kas anksčiau buvo sudėtinga ir chaotiška erdvė, užpildyta turiniu, kuris jums nerūpėjo, dabar tampa patogia sąsaja, kurioje mažiau vizualinės netvarkos. Pradedant naujomis versijomis, diegiamomis „Windows Insiders“ programos dalyviams eksperimentiniame kanale, „Windows 11“ dabar rodys mažiau rezultatų, kai vykdoma „Windows“ paieška, o tai reiškia, kad vizualinė netvarka iš esmės išnyko, kaip matyti žemiau esančioje nuotraukoje. Neseniai atliktas paieškas labai lengva rasti, o paieškos laukelis iš tikrųjų atlieka tai, ką turėtų daryti. Dabar jis rodys, iš kur kilęs paieškos rezultatas – ar tai programa, nustatymas, failas, internetinis rezultatas, ar net „Microsoft Store“ pasiūlymas. Siekiama, kad paieškos laukelis pagaliau suteiktų naudotojams daugiau skaidrumo dėl to, koks iš tikrųjų yra jų paieškos rezultatas.
Galbūt svarbiausia šio atnaujinimo dalis yra reklaminio turinio pašalinimas. Anksčiau, kai atlikdavote paiešką paieškos laukelyje, „Microsoft“ naudotojui rodydavo reklaminius pasiūlymus, pirmiausia pateikdama susijusius produktus. Dėl to paieškos patirtis labiau primindavo reklamos rinką, o ne tikrą paiešką. Svarbu tai, kad vietiniai paieškos rezultatai, pavyzdžiui, iš programų, nustatymų ar failų, rodomi auksčiau už interneto rezultatus, taip pritaikant jūsų patirtį prie labiau vietinio rezultatų indeksavimo. Be to, šiuos paieškos rezultatus galima pritaikyti savo poreikiams: meniu „Nustatymai“ > „Privatumas ir saugumas“ > „Paieška“ galite visiškai išjungti paiešką internete ir „Microsoft Store“ paiešką.
Galiausiai, tobulinami ir kiti aspektai, pavyzdžiui, failų paieška – dabar tikroji failų paieška vyksta daug greičiau ir patikimiau, o programėles galima rasti net ir su rašybos klaidomis. Žemiau galite pamatyti paveikslėlius, kaip atrodė anksčiau ir kaip atrodo dabar.
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