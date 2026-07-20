„Valve“ įspėja, kad atminties krizė blogėja
„Valve“ teigia, kad atminties ir duomenų saugojimo įrenginių tiekimo krizė toliau gilėja, o dabartinės mažmeninės kainos neatspindi sąlygų, su kuriomis jau susiduria aparatinės įrangos gamintojai.
„Valve“ inžinierius Yazan Aldehayyat „Bloomberg“ teigė, kad situacija „vis dar blogėja“. Remiantis „Valve“ stebėjimais, šiuo metu mažmeninės prekybos lentynose esantys produktai ir kainos atsilieka nuo didmeninės komponentų rinkos nuo trijų iki šešių mėnesių.
Šis vėlavimas reiškia, kad dabartinės DRAM ir duomenų saugojimo įrenginių kainos gali būti pagrįstos atsargomis, įsigytomis prieš paskutinius didmeninio tiekimo pokyčius. Gali praeiti keletas mėnesių, kol didesnės aparatinės įrangos gamintojų patiriamos sąnaudos atsispindės gatavuose kompiuteriuose, atminties rinkiniuose, SSD diskuose ir kituose vartotojams skirtuose produktuose.
Sąžiningai sakant, situacija vis dar blogėja. Tiesiog tuo atveju, jei žmonės to nežino. Remiantis mūsų stebėjimais, tai, ką žmonės šiuo metu mato mažmeninės prekybos lentynose, atsilieka nuo to, ką matome didmeninėje rinkoje, mažiausiai nuo trijų iki šešių mėnesių.
— Yazan Aldehayyat, „Valve“
„Valve“ susidūrė su šia problema ruošdama „Steam Machine“ gamybai. Iš pradžių bendrovė ketino šią sistemą pateikti rinkai kaip pradinio lygio kompiuterį, tačiau dėl didėjančių atminties ir duomenų saugojimo išlaidų tapo sunku išlaikyti planuotą kainą.
Galiausiai „Steam Machine“ buvo išleistas su 512 GB modeliu, kainuojančiu 1 049 JAV dolerius, ir 2 TB versija, kainuojančia 1 349 JAV dolerius. „Valve“ teigė, kad atskirų komponentų kaina beveik atitinka mažmeninę kainą, o bendrovė nusprendė nesubsidijuoti aparatinės įrangos.
Ne pirma ir ne paskutinė tokia „krizės“ banga..