„Softbank“ vadovas sako, AI burbulo nėra, o „AI revoliucijai“ kas metus bus išleista 5 trln. JAV dolerių
Daugybė pranešimų nuolat patvirtina, kad tariamoji „AI revoliucija“ nesiklosto taip, kaip norėtų didžiosios technologijų bendrovės ir rizikos kapitalo investuotojai. Vis dėlto „SoftBank“ įkūrėjas ir didžiausias akcininkas vis dar tiki, kad revoliucija įvyks. Jo nuomone, AI skeptikai tiesiog atsidūrė ne toje istorijos pusėje. Ar tikrai?
Masayoshi Son yra pasiryžęs padaryti AI prieinamą plačiajai visuomenei ir yra pasirengęs išleisti milžiniškas sumas, reikalingas šiam istoriniam tikslui pasiekti. Kalbėdamas „SoftBank“ metinėje įmonės konferencijoje Tokijuje, atviras įkūrėjas pasidalijo keliais skaičiais apie šias išlaidas, nors ir nusprendė neaptarti, iš kur tiksliai bus gaunami pinigai.
Son mano, kad dirbtinio intelekto kūrimas ir diegimas plačiajai visuomenei iki 2040 m. kainuos 5 trilijonus JAV dolerių per metus. Jis sakė esąs „įsitikinęs“, kad šis skaičius atspindi tikrąsias dirbtinio intelekto revoliucijos išlaidas. Jo argumentas: jei su dirbtiniu intelektu susijusios pajamos iki 2040 m. galiausiai sudarys 20 % pasaulio BVP, tai 5 trilijonų JAV dolerių, arba maždaug 800 trilijonų jenų, išlaidos per metus, reikalingos šiam tikslui pasiekti, galiausiai bus tik apvalinimo paklaida.
Pastaraisiais metais Son tapo vienu iš entuziastingiausių generatyvinio AI, pokalbių robotų ir kitų su didelės apimties kalbos modeliais (LLM) susijusių technologijų šalininkų. „SoftBank“ investavo dideles sumas į „OpenAI“ ir keletą kitų su AI susijusių „vienaragių“, o Son anksčiau prognozavo, kad pirmasis tikrasis dirbtinis bendrasis intelektas (AGI) pasirodys iki 2030 m.
Atsižvelgdamas į visa tai, Son nenori girdėti nieko apie dirbtinio intelekto burbulą. Jo teigimu, klausimas apie jį yra absurdiškas, o žmonės, kurie jį kelia, jo žodžiais tariant, tiesiog nesupranta, kas yra dirbtinis intelektas. „SoftBank“ praeityje padarė keletą įžvalgių investicijų į technologijų „vienaragius“, anksti investuodama į Kinijos gigantą „Alibaba“ ir įveddama „iPhone“ į Japonijos rinką.
Tačiau šis konglomeratas taip pat padarė keletą brangiai kainavusių klaidų. „WeWork“ – biurų dalijimosi įmonė, kurią „SoftBank“ 2019 m. įvertino 47 mlrd. JAV dolerių, – galiausiai po kelerių metų paskelbė bankrotą.
Dirbtinio intelekto revoliucija galėtų atnešti Japonijos konglomeratui ir jo „vadovui“ dar vieną milžinišką pelno srautą – antrąjį „Alibaba“, tačiau su eksponentiškai didesnėmis maržomis. Arba ji galėtų virsti eksponentiškai didesniu „dot-com“ burbulu, kuris sunaikintų didelę dalį finansų pasaulio, įskaitant ir Volstritą.
„SoftBank“ generalinis direktorius prognozuoja, kad iki 2040 m. dirbtinio intelekto duomenų centrams reikės 3 teravatų elektros energijos, o tai beveik dvigubai viršija šiandien visame pasaulyje suvartojamą energijos kiekį. Son teigė, kad šiam poreikiui patenkinti artimiausiu metu pagrindiniu energijos šaltiniu taps dujos, o vėliau – branduolinė sintezė, o ne tradicinės branduolinės elektrinės, kurios taps pigesne ir ekologiškesne alternatyva.
Son mano, kad per artimiausius pusantro dešimtmečio sprendimus priims dirbtinio intelekto agentai, kurių iki 2040 m. bus net 100 trilijonų. „Mes pereisime iš žmogaus centrinio pasaulio į agentų centrinį pasaulį. Baigsis era, kai žmonės yra aukščiausia gyvybės forma Žemėje. Gerai tai ar blogai, tai įvyks, ir to negalima sustabdyti“, – sakė Son.
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