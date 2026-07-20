RTX 50 SUPER išleidimas vėl atidėtas
„VideoCardz“ sužinojo, kad bent vienas „NVIDIA“ partneris jau gavo „GeForce RTX 50 SUPER“ vaizdo plokštes. Pranešama, kad techninė įranga yra paruošta, tačiau „NVIDIA“ pranešė partneriams, kad produktų išleidimas atidėtas, o naujas išleidimo grafikas pateiktas nebuvo.
Kaip vėlavimo priežastis nurodoma 3 GB GDDR7 atminties komponentų kaina. Šie didesnio tankio lustai leistų „NVIDIA“ padidinti vaizdo plokštės atminties talpą nekeičiant atminties modulių skaičiaus ir neplėtojant atminties magistralės. 3 GB GDDR7 lustas šiuo metu kainuoja nuo 60 iki 70 JAV dolerių. Standartinis 2 GB GDDR7 lustas, kaip pranešama, kainuoja apie 20 JAV dolerių. Tai reiškia, kad 3 GB versija gali kainuoti maždaug tris kartus brangiau, nors ir suteikia 50 % daugiau talpos. Tokia kaina padidintų vaizdo plokštės, kurioje naudojami šeši ar aštuoni moduliai, atminties kainą šimtais dolerių.
Specifikacijų atžvilgiu niekas nepasikeitė, ir vis dar minimos trys „SUPER“ serijos modeliai. Tai yra „GeForce RTX 5080 SUPER“, RTX 5070 Ti SUPER ir RTX 5070 SUPER. Tikimasi, kad visuose trijuose modeliuose bus naudojami 3 GB GDDR7 moduliai, siekiant padidinti atminties talpą nekeičiant atminties magistralės konfigūracijų.
Naujausi komentarai