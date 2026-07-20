Indija nubaudė HP už rašalo kasečių, tonerio ir kitų spausdinimo reikmenų kainų kontroliavimą
Indijos konkurencijos reguliavimo institucija skyrė baudas „HP India“ vietiniam padaliniui ir perpardavėjų grupei, nustačiusi, kad jie koordinavo pasiūlymus ir kainodarą viešųjų pirkimų technologijų srityje. Indijos konkurencijos komisija teigė, kad „HP India“ bendradarbiavo su savo platinimo partneriais, siekdama daryti įtaką kompiuterių pirkimų konkursams, tuo pačiu kontroliuodama rašalo kasetės, tonerio ir kitų spausdinimo reikmenų kainas. Bendra baudų suma siekia 1,4 mlrd. rupijų, arba apie 14,4 mln. JAV dolerių.
Byla susijusi su tuo, kaip buvo tvarkomi pasiūlymai vyriausybės elektroninėje rinkoje – pagrindinėje šalies viešųjų pirkimų platformoje. Pasak reguliavimo institucijos, „HP India“ ir penki perpardavėjai koordinavo savo pasiūlymus, siekdami padidinti tikimybę, kad vienas iš jų laimės vyriausybės sutartis.
Savo nutarime komisija nurodė: „Tam tikri perpardavėjai kreipėsi į „HP India“, prašydami padėti sudaryti susitarimą, kuris padidintų jų galimybes laimėti vyriausybės tiekimo sutartis, konkuruojant su kitais „HP India“ perpardavėjais.“
Teigiama, kad šie veiksmai apėmė ribojimą, kurie perpardavėjai gali dalyvauti tam tikruose konkursuose, sutarčių pasidalijimą tarpusavyje ir gamintojo įgaliojimo formų, reikalingų pasiūlymams pateikti, išdavimo kontrolę.
Reguliavimo institucija taip pat atkreipė dėmesį į tokias praktikas kaip įsikišimas, kai pasiūlymai buvo mažesni už platformos kainodaros gaires, ir „pridengiamųjų“ pasiūlymų organizavimas, skirtas tam, kad pageidaujamas dalyvis atrodytų konkurencingesnis.
Toks elgesys apėmė ne tik techninę įrangą. Komisija skyrė „HP India“ 119,8 mln. rupijų baudą už tai, ką ji apibūdino kaip kartelinį susitarimą parduodant vartojimo reikmenis, pavyzdžiui, tonerį ir kasetes. Dar 21 perpardavėjui buvo skirta bendra 35,2 mln. rupijų bauda.
Šios išvados iš dalies grindžiamos „WhatsApp“ žinutėmis, kurias keitėsi „HP India“ ir jos antrojo lygio perpardavėjų partneriai. Atskirame nutarime komisija nurodė, kad šie pokalbiai rodo, jog įmonės veikė pagal „sąmokslinį susitarimą“, apimantį „konkursų klastojimą, įskaitant fiktyvius pasiūlymus, kainų nustatymą ir klientų paskirstymą 2017–2020 m.“. Nurodyta, kad „HP India“ šiame susitarime atliko pagrindinį vaidmenį.
„HP India“ nesutiko su tokiu vertinimu. Nutarime pažymima, kad įmonė „nuoširdžiai prieštarauja tam, kad „HP India“ vaidmuo būtų apibūdinamas kaip viso slaptų susitarimų „pagrindinis veikėjas“. Ji taip pat teigė, kad tam įtakos turėjo spausdinimo reikmenų rinkos spaudimas, nurodydama, kad dėl aukštų kainų kai kurie platintojai, norėdami išlikti konkurencingi, svarstė galimybę pereiti prie suklastotų produktų.
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