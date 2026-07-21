„ARCTIC“ atnaujino „MX-4“ termo pastos pakuotę ir švirkšto dizainą
„ARCTIC“ atnaujino savo šilumai laidžios pastos „MX-4“ pakuotę, suderindama jos vizualinį įvaizdį su dabartiniu „MX-7“ serijos dizainu. Atnaujinant dizainą pristatoma ne tik nauja pakuotė, bet ir specialiai „ARCTIC“ sukurta švirkštimo tūtelė. Nors išvaizda pasikeitė, „MX-4“ sudėtis išlieka visiškai ta pati. Naudotojai ir toliau gali tikėtis tų pačių patikrintų šiluminių savybių, patikimumo ir lengvo naudojimo, dėl kurių „MX-4“ tapo viena iš patikimiausių šilumai laidžių pastų rinkoje.
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