Kinijos CXMT savo DDR5 atmintį pardavinėja brangiau nei „Samsung“
Pranešama, kad CXMT, ketvirtas pagal dydį DRAM gamintojas pasaulyje, dabar už savo 64 GB DDR5 serverių RDIMM modulius prašo didesnės kainos nei „Samsung“, kuri jau prašo 1 240 JAV dolerių už vienetą. Šie duomenys pateikti „Reuters“ ir paneigia daugumos žmonių prielaidą apie CXMT, kad ši įmonė kainomis pranoks „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“.
Iš tiesų, CXMT pranašumas niekada nebuvo susijęs su kaina. Jis buvo susijęs su tiekimo galimybėmis tuo metu, kai paklausa išnaudodavo viską, ką galėjo pasiūlyti „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“. Nuo to laiko paklausa išaugo maždaug dešimt kartų, ir dabar CXMT patiria tokį patį kainų spaudimą kaip ir visi kiti. Situacija buvo tokia rimta, kad, kaip pranešama, šiais metais kai kurios Kinijos elektronikos įmonės pateikė skundus Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerijai. Įmonės skundėsi dėl CXMT ir YMTC kainų kilimo, teigdamos, kad dėl to vėluoja produktų išleidimas į rinką.
CXMT taip pat stato dvi naujas gamyklas Šanchajuje ir Hefeyje bei dalyvauja derybose dėl trečiosios gamyklos. Kai šios dvi gamyklos pradės gamybą, CXMT mėnesinė silicio plokštelių gamyba viršys 600 000 vienetų. Tai daugiau nei dvigubai viršija dabartinius pajėgumus, ir, jei planai bus įgyvendinti, Kinijos įmonė šiais metais galėtų prilygti „Micron“, o iki 2030 m. – galbūt ją ir aplenkti. Finansiniu požiūriu CXMT pranešė, kad 2026 m. I ketvirčio pajamos siekė apie 50,8 mlrd. RMB (~7,5 mlrd. JAV dolerių), tai yra 719 % daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o grynasis pelnas išaugo daugiau nei 1 200 %. Bendrovė prognozuoja, kad 2026 m. pirmojo pusmečio pajamos sieks 110–120 mlrd. juanių (16–17,7 mlrd. JAV dolerių), o tai reiškia daugiau nei 600 % augimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.
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