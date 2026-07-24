EK skyrė „Google“ dvi baudas, siekiančias 1 mlrd. JAV dolerių
2023 m. Europos institucijos „Google“ priskyrė „vartų saugotojo“ statusą, įpareigodamos šią JAV korporaciją ištaisyti savo konkurenciją ribojančią veiklą internetinės paieškos rinkoje. Dabar ES pradėjo skirti bendrovei finansines baudas, nes „Google“ tariamai vis dar piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi paieškos rinkoje, siekdama reklamuoti savo paslaugas.
Europos Komisija paskelbė apie dvi naujas baudas „Google“, kurių bendra suma siekia 1 mlrd. JAV dolerių. ES vykdomasis organas nubaudė „Alphabet“ korporaciją už „Skaitmeninių rinkų akto“ (DMA) nuostatų pažeidimus. Šis aktas numato griežtesnius reikalavimus organizacijoms, kurios konkrečiose rinkose, pavyzdžiui, internetinės paieškos rinkoje, yra pripažintos „vartų saugotojomis“.
Konkrečiai, EK skyrė „Google“ 460 mln. eurų baudą už vieną pažeidimą ir 430 mln. eurų – už kitą, nurodydama du esminius DMA pažeidimus. „Google“ buvo „pagauta“ teikiant pirmenybę savo paslaugoms per „Google Search“ platformą ir ribojant trečiųjų šalių programėlių kūrėjams galimybę siūlyti klientams geresnius komercinius pasiūlymus per „Google Play Store“.
EK paaiškino, kad DMA reikalauja, jog vartų saugotojai elgtųsi su trečiųjų šalių paslaugomis sąžiningai ir nediskriminuojančiai. Tačiau buvo nustatyta, kad „Google“ teikė pirmenybę savo paslaugoms, o ne konkurentų, nuosekliai rodydama savo pačios paieškos rezultatus, susijusius su apsipirkimu, viešbučiais, transportu ir kitomis verslo paslaugomis, aukščiau už trečiųjų šalių pasiūlymus.
Antrasis pažeidimas susijęs su „Google Play“ – programėlių parduotuve, kurią „Google“ tariamai išnaudojo siekdama išlaikyti dominuojančią padėtį mobiliųjų programėlių rinkose. Pagal DMA programėlių kūrėjai turėtų turėti galimybę informuoti potencialius klientus apie alternatyvias, pigesnes pirkimo galimybes, nukreipdami vartotojus už „Google Play“ ribų į išorines svetaines ar net į kitas programėlių parduotuves.
Komisija teigė, kad „Google“ taikyta nukreipimo ribojimo praktika neleido programėlių kūrėjams reklamuoti šių trečiųjų šalių pasiūlymų. Komisija paaiškino, kad bendrovei leidžiama imti mokestį už naujo kliento pritraukimą per savo pačios parduotuvę, tačiau nustatyta, kad „Google“ faktiškai taikomi mokesčiai ir sandorių apdorojimui reikalingas laikas pažeidžia DMA taisykles.
Skirdamas bendrovei 1 mlrd. JAV dolerių baudą, Briuselis įpareigojo „Google“ atlyginti žalą už DMA pažeidimus. Dabar šis debesų kompiuterijos milžinas privalo elgtis su paieškos rezultatuose rodomomis trečiųjų šalių paslaugomis sąžiningai ir nediskriminuojančiai, tuo pačiu leidžiant „Android“ programėlių kūrėjams laisvai reklamuoti savo mokėjimo galimybes už „Google Play“ uždaros ekosistemos ribų.
Keista matyti kad kažkuo „rūpinasi“ po to kai šovė jog visokio tipo emigrantai yra EU vertybės…