„Reddit“ ir kiti leidėjai svarsto blokuoti „Google“, nes AI paieškos stipriai sumažino lankomumą
„Google“ siekis paversti paiešką į dirbtinio intelekto atsakymų variklį nepatinka daugeliui žmonių, ypač leidėjams, iš kurių jie gauna atsakymus. Kai kurie iš jų netgi gali nuspręsti, kad geriau visiškai atsisakys „Google“, nei toliau perduos savo duomenis ir praras lankytojų srautą.
Kaip rašo „The Wall Street Journal“, „Reddit“, „USA Today“, „Reuters“, „Politico“, „The Economist“ ir „People Inc.“ yra tarp tų įmonių, kurios persvarsto, kiek prieigos jos turėtų suteikti „Google“, nes srautas iš šių šaltinių toliau smarkiai mažėja.
„Reddit“ svarstė galimybę uždrausti „Google“ naudoti savo milžinišką naudotojų įrašų rinkinį dirbtinio intelekto tikslams. Šiuo metu abi įmonės derasi dėl galimo 2024 m. pasirašytos licencijavimo sutarties pratęsimo, pagal kurią, kaip pranešama, „Reddit“ kasmet gauna apie 60 mln. JAV dolerių.
Pagal „Reddit“ susitarimą „Google“ gaudavo nuolat atnaujinamą žmonių pokalbių šaltinį savo modeliams mokyti, o „Reddit“ prieš savo pirminį viešąjį akcijų platinimą (IPO) uždirbo dešimtis milijonų dolerių. Tačiau situacija atrodo mažiau patraukli, kai „Google“ dirbtinio intelekto produktai naudoja surinktus duomenis atsakyti į klausimus, nenukreipdami naudotojų į „Reddit“. Investuotojai neatrodo sužavėti perspektyva, kad šie santykiai gali nutrūkti. Po WSJ pranešimo „Reddit“ akcijos prieš rinkos atidarymą nukrito net 5,8 %.
Be to, tai nėra tik „Reddit“ problema. „USA Today Co.“ svarsto galimybę užblokuoti „Google“ paieškos robotą, jei nuorodų iš paieškos skaičius toliau mažės. „Semrush“ duomenys rodo, kad organinė „Google“ srauto dalis iš JAV į nacionalinį „USA Today“ tinklalapį nuo 2025 m. birželio iki 2026 m. birželio sumažėjo beveik perpus. „Politico“ srautas sumažėjo 23 %, CNN – apie 25 %, o „Business Insider“ srautas smuko daugiau nei 85 %.
„Atėjo laikas užimti tvirtą poziciją ir pasakyti, kad jau pakankamai“, – teigė „USA Today Co.“ generalinis direktorius Mike Reed.
„Google“ iš tiesų turi valdymo priemones, leidžiančias leidėjams riboti, kaip jų turinys indeksuojamas ir naudojamas, tačiau jų naudojimas susijęs su didele išlyga. Leidėjai gali užblokuoti turinio naudojimą „Gemini“ mokymui per „Google-Extended“, tačiau užkirtimas jo rodymui AI apžvalgose kelia riziką prarasti matomumą ir įprastinėje paieškoje. Ekstremalesnės priemonės, pavyzdžiui, „noindex“, visiškai pašalintų puslapius iš „Google“, o „nosnippet“ taip pat gali pakenkti jų matomumui paieškos rezultatuose.
„Google“ tvirtina, kad jos AI funkcijos vis dar kas savaitę nukreipia milijardus lankytojų į svetaines ir padeda leidėjams didinti savo auditoriją. Bendrovė taip pat pradėjo mokėti daugiau nei 200 leidėjams už prieigą prie AI ir leidžia naudotojams pasirinkti pageidaujamus naujienų šaltinius. Tačiau leidėjai akivaizdžiai abejoja tokio susitarimo logika, kai jų darbas mokina sistemas, kurios pakeičia jų svetainių lankomumą.
„Cloudflare“ generalinis direktorius Matthew Prince ne kartą įspėjo, kad AI santraukos griauna verslo modelį, kuris palaikė internetą, o botai dabar sudaro apie 56 % interneto srauto. Visiškas „Google“ blokavimas yra bene kraštutiniausias sprendimas, tačiau kai kuriems leidėjams tai yra geriau nei alternatyva.
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