„Samsung“ taip pat pristatė „Flip8“ telefonus
Po kelis mėnesius trukusių nutekėjimų ir gandų „Samsung“ pagaliau pristatė savo naujausius „Galaxy Z“ sulenkiamus telefonus, įskaitant naująjį „Galaxy Z Flip8“, renginyje „Unpacked“ Londone. Naujausias „Samsung“ sulenkiamas telefonas su atverčiamu ekranu pasižymi nauju procesoriumi ir patobulinta programine įranga su „OneUI 9“.
„Galaxy Z Flip8“ dizaino atžvilgiu atrodo identiškai kaip ir jo pirmtakas, tačiau dabar JAV rinkoje jis veikia su „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“ procesoriumi, o kitose regionuose – su „Exynos 2600“ procesoriumi.
Ekrano specifikacijos taip pat išlieka tokios pačios kaip ir „Galaxy Z Flip7“. Naujasis atverčiamas telefonas turi 6,9 colio „Dynamic AMOLED 2X“ ekraną vidinėje pusėje, kuris pasižymi 120 Hz atnaujinimo dažniu ir „Full-HD+“ skiriamąja geba. Telefonas dar turi 4,1 colio dangtelio ekraną, kuris taip pat yra „AMOLED“ tipo ir palaiko iki 120 Hz atnaujinimo dažnį.
Fotografavimui skirta 50 MP pagrindinė galinė kamera su optiniu vaizdo stabilizatoriumi (OIS), suderinta su 12 MP ultra plataus kampo objektyvu. Asmenukių nuotraukoms skirtas 10 MP fotoaparatas, įmontuotas vidiniame ekrane.
„Samsung Galaxy Z Flip8“ turi 4 300 mAh bateriją, tokią pačią kaip ir praėjusiais metais. Ji palaiko 25 W laidinį ir 15 W belaidį įkrovimą. Telefonas veikia su „Android 17“ pagrįsta „One UI 9“ sąsaja ir siūlo naujas „Galaxy AI“ technologija paremtą „FlexWindow“ funkcijas, įskaitant „Now Brief“ ant viršelio ekrano.
Kalbant apie ryšį, „Galaxy Z Flip8“ palaiko 5G, „Wi-Fi 7“, „Bluetooth 5.4“, GPS ir NFC. Telefonas taip pat atitinka IP48 atsparumo dulkėms ir vandeniui standartą.
Telefonas siūlomas 12 GB/256 GB ir 12 GB/512 GB konfigūracijomis, spalvų variantais „Cream“, „Graphite“ ir „Pink“. Taip pat yra „Mint“ spalvos variantas, kuris bus parduodamas išskirtinai „Samsung“ internetinėje parduotuvėje.
Naujausi komentarai