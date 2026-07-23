„Samsung“ atskleidė „Galaxy Z Fold8“ ir „Fold8 Ultra“
„Samsung“ naująją „Galaxy Z“ seriją apibūdina kaip „iki šiol išsamiausią savo asortimentą“, leisdama suprasti, kad iki šiol kažko trūko. Ir tas „kažkas“ – tai platus sulenkiamas telefonas, kuris bus žinomas tiesiog kaip „Galaxy Z Fold8“. Svarbu pažymėti, kad tai nėra „Z Fold7“ įpėdinis – juo bus „Z Fold8 Ultra“.
Uždarytas „Z Fold8“ beveik primena senus modelius – 5,5 colių ekranas, orientuotas vertikaliai ir turintis 10:16 kraštinių santykį, primena seniai nebegaminamus mini telefonus. Jis yra gana platus (81,9 mm), tačiau ekrano viršutinė dalis lengvai pasiekiama, nes telefono aukštis yra tik 123,9 mm. Sulenktas jis yra 9,7 mm storio ir sveria 201 g. Horizontaliąja orientacija gaunamas 16:10 ekrano santykis, kuris yra įprastas nešiojamuosiuose kompiuteriuose ir planšetėse ir puikiai tinka vaizdo įrašų peržiūrai bei žaidimams.
Atidarytas „Z Fold8“ siūlo 4:3 formato 7,6 colių ekraną. Tai puikiai tinka nuotraukoms, kurių numatytasis formatas yra 4:3, taip pat labai gerai tinka tekstiniam turiniui, pavyzdžiui, dokumentų, knygų ar daug teksto turinčių tinklalapių skaitymui.
Telefoną varo „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“ procesorius, kurį jau matėme „Galaxy S26“ serijoje. Jis suderintas su 12 GB RAM atminties 256 GB ir 512 GB modeliuose bei 16 GB – 1 TB modelyje. Telefonas maitinamas 4 800 mAh baterija – ji talpesnė nei „Z Fold7“ 4 400 mAh baterija. Jis palaiko 45 W greitąjį įkrovimą (63 % per 30 minučių) ir 20 W belaidį įkrovimą (su atvirkštiniu belaidžiu įkrovimu).
Kameros konfigūracija labiau primena „Z Flip“, nei „Z Fold Ultra“. Jame įmontuotas 50 MP pagrindinis jutiklis (1,0 µm pikseliai) su f/1,8 objektyvu, optiniu vaizdo stabilizatoriumi (OIS) ir 2x jutiklio vidiniu priartinimu. Ultrap plataus kampo kamera taip pat turi 50 MP jutiklį (0,7 µm pikseliai) ir f/1,9 120° objektyvą. Yra dvi 10 MP savęs fotografavimo kameros (1,12 µm pikseliai, f/2,2). Kamera ant viršelio ekrano turi 85° objektyvą, o vidinė – platesnį 100° objektyvą.
„Samsung Galaxy Z Fold8“ siūlomas grafito, kreminės ir levandų spalvose. „Samsung.com“ siūlo išskirtinę ketvirtąją spalvą – pistacijų.
„Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra“ priskiria šį didelį „Samsung“ knygos stiliaus sulenkiamą telefoną tai pačiai kategorijai kaip ir „S26 Ultra“. Ir taip, pavadinime esantis žodis „Ultra“ reiškia, kad didžiausias dėmesys skiriamas kameros aparatūrai. Telefonas gali pasigirti 200 MP pagrindine kamera (0,6 µm pikseliai, f/1,7, OIS) su patobulintomis HDR galimybėmis. Jis gali įrašyti 8K vaizdo įrašus su APV kodeku ir leidžia naudoti „Cine LUT“ tiesiogiai telefone. Ultra plataus kampo kamera atnaujinta nauju 50 MP jutikliu (0,7 µm, f/1,9, 120° matymo kampas), kuris užfiksuoja ryškesnes peizažo nuotraukas ir leidžia priartėti makrofotografijai.
Deja, teleobjektyvas liko praeityje su 10 MP jutikliu (1,0 µm) ir 3x f/2,4 objektyvu su optiniu vaizdo stabilizatoriumi (OIS). Taip pat yra dvi 10 MP savęs fotografavimo kameros – viena ant dangtelio ekrano su 85° objektyvu, o kita viduje su platesniu 100° objektyvu (abi turi 1,12 µm pikselių dydį ir f/2,2 diafragmą).
Kaip ir minėtas jo brolis, „Ultra“ visose rinkose naudos „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“ procesorių. Dabar šis procesorius turi išplėstą grafito plokštelę, kuri efektyviau išskirsto šilumą. 256 GB ir 512 GB modeliuose įrengta 12 GB RAM, o 1 TB modelyje – 16 GB.
Kaip ir jo pirmtakas („Z Fold7“), „Galaxy Z Fold8 Ultra“ uždarytas yra 72,8 mm pločio ir 8,9 mm storio. Atidarytas jis yra šiek tiek plonesnis – dabar jo storis siekia 4,1 mm. Svoris išliko toks pat kaip ir anksčiau – 215 g.
Už šių matmenų slepiasi svarbus patobulinimas – akumuliatoriaus talpa padidėjo iki 5 000 mAh, o tai yra beveik 14 % daugiau nei 2025 m. modelio 4 400 mAh akumuliatorius. Tai pirmasis „Samsung“ telefonas su silicio-anglies (Si-C) akumuliatoriumi.
Kitas svarbus patobulinimas – palaikymas spartesnio 45 W įkrovimo (palyginti su ankstesniais 25 W), kuris per 30 minučių įkrauna telefoną iki 67 %. Taip pat buvo patobulintas belaidis įkrovimas, dabar jo galia siekia 20 W (taip pat siūlomas atvirkštinis belaidis įkrovimas).
Tiek „Z Fold8“, tiek „Z Fold8 Ultra“ išleidžiami su „Android 17“ ir „One UI 9“. Jie palaiko „Wi-Fi 7“ ir „Bluetooth 6.0“. Telefonai atitinka IP48 atsparumo dulkėms ir vandeniui standartą. „Ultra“ modelį galima įsigyti grafito, kreminės ir „Violet Shadow“ spalvose. „Samsung.com“ išskirtinė ketvirtoji spalva vadinasi „Green Shadow“.
Svarbiausias šios kartos pokytis – „Flex Titanium“ technologija, kuri sujungia titano lydinio plėvelę su patobulinta titano plokštele. Tai sustiprina ekraną ir padeda jam sugerti smūgius bei spaudimą, tuo pačiu padidindama atsparumą nusidėvėjimui, dėl kurio susidaro raukšlė viduryje. Patobulinta vyrio konstrukcija leidžia telefoną atverti sklandžiau ir lengviau.
Prieinamumas ir kaina
„Samsung Galaxy Z Fold8“ ir „Galaxy Z Fold8 Ultra“ išankstiniai užsakymai pradedami priimti nuo dabar. Kartu su jais suteikiama 6 mėnesių „Google AI Pro“ bandomoji versija – ji apima 5 TB debesų saugyklos ir paprastai kainuoja 20 JAV dolerių per mėnesį. „Fold8“ telefonų kainos prasidės nuo 1999 € už 256 GB versiją, o „Fold8 Ultra“ kainuos nuo 2199 € už tą pačia 256 GB versiją.
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