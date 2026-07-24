„Intel“ skelbia II ketvirčio finansinius rezultatus
Kadangi rinkoje siaučia AI, tai teigiamai atsiliepia ne tik „NVIDIA“, bet ir „Intel“ finansiniams rezultatams. Tad nieko nuostabaus, kad „Intel“ 2026 m. II ketvirčio finansiniai rezultatai yra geri.
„Intel“ pateikia, kad per 2026 m. II ketvirtį bendrovė sugeneravo 16,1 mlrd. JAV dolerių pajamų, ši suma yra net 25 % didesnė nei prieš metus. Ataskaitoje, taip pat matome, kad didėjo pajamingumas, o tai reiškia, kad parduota daugiau brangesnių procesorių su didesne pelno marža. Kitaip sakant, procesorių serveriams. Nepaisant augančių pajamų, bendrovė vis tiek patyrė 11 mlrd. JAV dolerių nuostolių, bet tai buvo nulemta didžiulėmis neoperacinėmis išlaidomis, susijusiomis su rinkos vertės perskaičiavimu, sudarančiomis maždaug 12,5 mlrd. JAV dolerių ir susijusiomis su pagal „CHIPS Act“ susitarimą į depozitą pervestomis akcijomis, o ne veiklos nesėkmėmis
Didesnius serverių procesorių pardavimus atskleidžia kita „Intel“ lentelė. Joje matome, kad duomenų centrų padalinys pajamas didino 59 %, o įprastus procesorius pardavinėjančio padalinio pajamos augo tik 11 %.
Pilną „Intel“ finansinę ataskaitą rasite čia.
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