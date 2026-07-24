NVIDIA savo partneriams padidino GPU + VRAM komplekto kainas
Pranešama, kad „NVIDIA“ informavo savo partnerius apie kainų padidinimą GPU rinkiniams, tiekiamiems su vaizdo atmintimi. Remiantis „BenchLife“, šis kainų koregavimas apima „GeForce“ produktus, kuriuose naudojama tiek GDDR7, tiek GDDR6 atmintis.
Vaizdo plokščių gamintojai paprastai perka GPU ir VRAM kartu kaip rinkinį, tiekiamą per „NVIDIA“. „BenchLife“ teigia, kad šis naujas pranešimas seka po ankstesnio „GeForce RTX 5090“ ir „RTX 5090 D V2“ kainų koregavimo gegužės mėnesį.
Pranešama, kad naujausias koregavimas neapsiriboja tik „Blackwell“ vaizdo plokštėmis, kuriose naudojama GDDR7 atmintis. Įtraukti ir „GeForce“ produktai, aprūpinti GDDR6 atmintimi, nors „BenchLife“ neatskleidė, kokie modeliai bus paveikti, nei kokio dydžio bus kainų padidinimas.
„BenchLife“ priduria, kad vaizdo plokščių gamintojai taip pat susiduria su didesnėmis aušinimo sistemų, spausdintinių plokščių (PCB) ir pakavimo sąnaudomis. Tačiau ataskaitoje teigiama, kad šių komponentų kainų padidėjimas yra mažesnis nei tas, kuris susijęs su vaizdo plokščių atmintimi.
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